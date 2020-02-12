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Davutoğlu: Pelikancıların içinde kripto FETÖ'cüler var

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Davutoğlu: Pelikancıların içinde kripto FETÖ'cüler var
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde AKP'nin içine yuvalanmış kripto FETÖ'cülerin kriz beklentisine girdiğini açıkladı.

Medyascope.tv’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, “Ben başbakan olarak kalsaydım Cumhurbaşkanımızla birlikte ağustos ayındaki YAŞ toplantısında 15 Temmuz’u planlayan kişilerin tümünü tasfiye edecektik” diye konuştu.

AKP'nin içinde varlığını sürdüren yapılarla ilgili bilgi veren Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

“Bu yapıdan birisi kripto FETÖ'cü unsurlar. Bunların bazıları Pelikancıların içinde de mevcuttur. Onların geçmiş yazdıklarına bakın. Sonra bana karşı söylemlerine bakın.

 

 

 

Aynı kişilerin bir müddet sonra cumhurbaşkanına karşı da mücadele edeceklerini söyleyebilirim sizlere. Bu çevreler hedefi Davutoğlu ile birlikte bir kriz çıkar, parti bölünür ve bu istikrarsızlık şartları içinde 15 Temmuz’a gidilir diye bir hesapları vardı.”

 

MEDYAFARESİ

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