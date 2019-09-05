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DAVUTOĞLU, PARTİDEN İHRAÇ EDİLENLERLE TOPLANTI YAPTI!

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DAVUTOĞLU, PARTİDEN İHRAÇ EDİLENLERLE TOPLANTI YAPTI!
Davutoğlu, dün Özdağ, Üstün ve bazı AKP’li eski milletvekillerinin de katılımıyla bir toplantı yaptı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP’nin ihraç istemiyle disipline sevkettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ ve Ayhan Sefer Üstün, bu karara karşı nasıl bir tavır izleyecekleri konusunda disiplin kararının kendilerine tebliğ edilmesine kadar bekleme kararı aldı. Üstün, bu süreçte uyarılarını sürdüreceklerini ve tüm hukuki haklarını kullanacaklarını söyledi.  Üstün, toplantıda süreci yakından takip edeceklerini, kendilerine disiplin kararının gerekçelerinin de yer alacağı tebligatın ulaşmasının ardından yeniden bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.
Böyle bir ihraç sürecinin başlatılmasının demokrasiye ve partinin kuruluş ilkelerine aykırı olduğunu belirten Üstün, “Ne söylediysek AK Parti’nin ve ülkenin iyiliği için söyledik, bunun yanlış bir karar olduğunu, adalet dağıtmak için yola çıkmış bir partinin şu anki yöneticilerinin savrulduğu noktayı, bu kararın adalet bir yaklaşım olduğunu değerlendirdik” dedi.

 

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