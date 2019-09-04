DAVUTOĞLU, NE ZAMAN PARTİYİ KURUYOR?

Ahmet Davutoğlu ve Yeni Parti oluşumunda bulunan 3 ismin partiden ihraç edilmelerinin ardından, "dörtlü takrir" vurgusu yaparak açıklama yapmak istemeleri, akıllara, Demokrat Parti'nin (DP) kuruluşu sırasında yaşanan "Dörtlü Takrir" olayını getirdi.



Medyafaresi.com'un haberine göre; Konu hakkında, bugünkü yazısında değerlendirmelerde bulunan, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Davutoğlu'nun Kasım ayında partiyi kuracağını iddia etti. Selvi, Davutoğlu ve ekibinin tek tek açıklama yapmak yerine 'dörtlü takrir' yayınlamayı düşündüklerini söyledi.

Selvi, "İhracı istenenler 4 kişi. Ancak buradaki dörtlü takrir vurgusu önemli. CHP’den ayrılıp DP’yi kuran Celal Bayar ve arkadaşları dörtlü takrir yayınlamışlardı. O çağrışımın yapılmasını istiyorlar" dedi.