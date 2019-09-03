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DAVUTOĞLU KRİZİ SONRASI AKP'DEN İLK İSTİFA!

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DAVUTOĞLU KRİZİ SONRASI AKP'DEN İLK İSTİFA!
Ahmet Davutoğlu ve üç eski milletvekilinin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından AKP'de tepki istifaları gelmeye başladı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; AKP Erzincan eski milletvekili Talha Erol Durmaz partisinden istifa ettiğini duyurdu.
AKP 25. dönem milletvekili Talha Erol Durmaz, Ahmet Davutoğlu ve arkadaşlarının ihraç edilmelerine tepki gösterdi ve istifa ettiğini duyurdu.

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