DAVUTOĞLU İÇİN ŞOK İDDİA!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun "7 Haziran-1 Kasım süreci" çıkışının ardından gözler AK Parti’ye çevrildi. Kulislerde "Davutoğlu ihraç edilir mi?" soruları konuşulurken AK Parti MKYK toplantısında bu konunun gündeme gelmediği belirtildi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Davutoğlu’nun Sakarya’da yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Kulislerde Davutoğlu’nun ihraç edilip edilmeyeceği tartışması konuşulurken geçen hafta yapılan AK Parti MKYK toplantısında böyle bir konunun konuşulmadığı ifade edildi.

AK Partili bir yetkili MKYK’da ihraç konusunun konuşulmadığını belirtirken, “Biz disiplin sürecini hiçbir zaman siyasi bir netice elde etmek için değil de parti içi disiplin dediğimiz parti içi bütünlüğü bozacak bir gayret olursa kullanırız” değerlendirmesini yaptı.

Edinilen bilgiye göre, “İhraç için gerekli bütün disiplin suç unsurları olursa, kasten yapılırsa, suçlayıcı cümlesi olursa, özneye Cumhurbaşkanı’nın koyulması, Cumhurbaşkanını hedefe alan konuşmalar yapılmaya başlanması halinde” disiplin konusunun gündeme gelebileceği belirtildi.