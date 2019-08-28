  • BIST 96.157
  • Altın 288,198
  • Dolar 5,8076
  • Euro 6,4409
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKIRAN-2 OPERASYONU BAŞLATILDI!

DAVUTOĞLU İÇİN ŞOK İDDİA!

»
DAVUTOĞLU İÇİN ŞOK İDDİA!
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun "7 Haziran-1 Kasım süreci" çıkışının ardından gözler AK Parti’ye çevrildi. Kulislerde "Davutoğlu ihraç edilir mi?" soruları konuşulurken AK Parti MKYK toplantısında bu konunun gündeme gelmediği belirtildi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Davutoğlu’nun Sakarya’da yaptığı konuşmanın yankıları sürüyor. Kulislerde Davutoğlu’nun ihraç edilip edilmeyeceği tartışması konuşulurken geçen hafta yapılan AK Parti MKYK toplantısında böyle bir konunun konuşulmadığı ifade edildi.
AK Partili bir yetkili MKYK’da ihraç konusunun konuşulmadığını belirtirken, “Biz disiplin sürecini hiçbir zaman siyasi bir netice elde etmek için değil de parti içi disiplin dediğimiz parti içi bütünlüğü bozacak bir gayret olursa kullanırız” değerlendirmesini yaptı.
Edinilen bilgiye göre, “İhraç için gerekli bütün disiplin suç unsurları olursa, kasten yapılırsa, suçlayıcı cümlesi olursa, özneye Cumhurbaşkanı’nın koyulması, Cumhurbaşkanını hedefe alan konuşmalar yapılmaya başlanması halinde”  disiplin konusunun gündeme gelebileceği belirtildi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ÜNLÜ ÇİFT BOŞANIYOR!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:35
  • GÖNÜL YAZAR'DAN EVLİLİK ÇIKIŞI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
  • ÖMÜR GEDİK'E SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
  • RTÜK ÜYESİ FARUK BİLDİRİCİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA!28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:08
  • 15 TEMMUZ'UN MAVİ BAVULUNDAN, ERDOĞAN'A SUİKAST!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:38
  • METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:31
  • EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ YÜKSELDİ!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:25
  • KIRAN-2 OPERASYONU BAŞLATILDI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22
  • İBB'DEN ULAŞIM ZAMMI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:15
  • HAZAL KAYA'DAN TEPKİ!28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim