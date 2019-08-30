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DAVUTOĞLU, ERDOĞAN'A NASIL BAKIYOR?

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DAVUTOĞLU, ERDOĞAN'A NASIL BAKIYOR?
Yeni Parti çalışmaları hız kesmeden devam ederken, parti kurucularına yönelik yorumlar da, siyasi kulislerde konuşuluyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, bugünkü köşesinde yeni kurulacak partilerin çalışmalarını yorumladı. Taşgetiren, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun hedef gösterilmesine karşın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hâlâ sakındığını iddia etti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve kurucusu olduğu AKP'den istifa eden Ali Babacan'ın daha tedbirli davrandığını söyledi. 
Taşgetiren, "Şu ana kadar görülen o ki, Davutoğlu hâlâ Tayyip Erdoğan’ı sakınıyor. 'İhanet' vs gibi suçlamalardan çok rahatsız ama Erdoğan’ı doğrudan hedef almama gibi bir yaklaşım içinde.Bu nereye kadar gider, soru. Davutoğlu, Gül–Babacan çizgisine karşı da bir tür 'sakınma' içinde. Kendisine yönelik açık bir 'mesafe' gösterildiği iddiaları medyada tedavül etmesine rağmen" ifadesini kullandı.

 

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