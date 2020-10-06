Davutoğlu: Erdoğan Bahçeli'ye kendini esir ettirdi!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye kendini esir ettirdiğini söyledi.

Davutoğlu, Halk Tv'de Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı.

Davutoğlu'nun satırbaşları şöyle:

Son atılan adımlarda doğrudan hedef biziz. Cumhurbaşkanı toplumu kutuplaştırarak kendi tarafını konsolide etmeye çalışıyor. Bu konsolidasyonun devam etmesi iktidarını sağlıyor. Biz bu konsolidasyonu bozan unsuruz. Biz bu iktidarın denklemini bozuyoruz.

Davutoğlu, Payzın’’ın ‘Kobani operasyonunun arkadasında Berat Albayrak’ın arkadasındaki Pelikancılar mı, Soylu’nun direktifleri mi, Cumhurbaşkanının stratejisi mi, MHP mi?’ sorusuna yanıt verdi. Davutoğlu şunları söyledi:

Şu an bu devletin başında olup tüm bu soruları bilme imkanım olsaydı bu soruların bana yöneltilmesi çok doğru olurdu ama Türkiye’de herhangi bir soruda yani ‘Ekonomide durum niye böyle’ diye sorsaydınız bunun gibi; hani üniversite sınavlarında şıklar olur ya A, B, C, D bi de E şıkkı olur olur hepsi birden denir. Hepsi birden derdim hem bu soruya hem de ekonomi sorusuna.

"FETÖ okullarında yetişmiş insanlar bugün devletin en yüksek makamlarındalar"

En açık söylemek gerekirse bunlar kendilerini öyle kamufle eden bir yapı ki ‘tamamıyla temizlendi’ demek çok zor. Ama mücadele ederken demokratik hukuk devleti kuralları içinde mücadele edeceksiniz. Kanun hükmünde kararname ile ispat edilmemiş sonra beraat etmiş o kadar çok insan var ki. Türkiye’de sıradan bir memur, bu çetenin sıradan bir toplantısına gitmişse ve zamanla bu tespit edilmişse dışarı atıldı ve bütün yakınları da devletin dışına gitti. Ardahan’dan dönüyorum Kars’ta Susuz’da. Birisi geldi yanında çocukla, dede-torun. Henüz örgüt bağlantısı tespit edilmeyen oğlu o sırada görevli olduğu için cezalandırılmış. Bütün akrabaları da işten atılmış. ‘Sayın başbakanım bu çocuğu biz nasıl besleyeceğiz’ diyor. Eğer siz dört yıl içerisinde suçların şahsiliği gibi en temel hukuk kuralını ihlal ederseniz olmaz. FETÖ okullarında okuduğu besbelli olan, bilinen, FETÖ okullarında yetişmiş insanlar bugün devletin en yüksek makamlarındalar. 15 Temmuz olayına karışmış insanların kardeşlerinin nerelerde hangi makamlarda olduklarını herkes biliyor.

"AK Parti ile ittifak söz konusu değil"

AK Parti ile ittifak söz konusu değildir. AK Parti’nin tabanı benim tabanımızdır. Aynı şekilde MHP’nin, HDP’nin, CHP’nin de. Benim o tabanla bir kavgam yok. Onlar bana oy verdi çünkü. AK Parti tabanının hissiyatı benim hissiyatımdır. Onların sevindi sevindiğim, üzüldüğü üzüldüğümdür. AK Parti’nin yönetici kadroları AK Parti’nin tabanının tüm değerlerinin örselenmesine sebep olmuştur. O tabanı istismar eden yönetici kadronın büyük çoğunluyla problem var başta Cumhurbaşkanı olmak üzere.