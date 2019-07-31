DAVUTOĞLU EKİBİNDEN İLK HAMLE GELDİ!

Davutoğlu ve ekibinin oluşumun ete kemiğe bürünmesi olasılığına karşı partinin program ve tüzük çalışmaları da yaptığı belirtildi. Davutoğlu'nun AKP'de bazı engeller nedeniyle hayata geçiremediği ‘Siyasi Etik Taslağı' için çalıştığı öğrenildi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Davutoğlu’nun yakın çalışma arkadaşı Selçuk Özdağ, siyasi etik kuralları üzerinde yoğunlaşan ekibin, devlette uymakla yükümlü etik kurallar ve kurallar manzumesi konusunda çalıştıklarını söyledi. Yeni bir siyasi parti olasılığına karşı parti programı ve tüzük çalışmasının da yürütüldüğünü belirten Özdağ, hukuktan çevreye kadar önemli konulara yer verildiğini söyledi.Davutoğlu ekibini siyasi etik taslağı çalışmasında 2016 yılında Meclis’e sunulan teklif de esas alınacak. Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün üzerinde bizzat çalıştığı yasa teklifi, TBMM üyeliği ile bağdaşmayan işlerin belirlenmesi, milletvekillerine yönelik etik davranış ilkelerinin düzenlenmesi, parti grupları bünyesinde "siyasi etik kurulları" ve Mecliste "Siyasi Etik Komisyonu" oluşturulmasını öngörüyordu. Bakanların da milletvekilliği görevinden kaynaklanan durumlar açısından bu teklif hükümlerine tabii olmasına yer verilmişti.