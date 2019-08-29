DAVUTOĞLU, CHP'YLE İTTİFAK İÇİNDE Mİ?

Yeni oluşumların parti kurma çalışmaları hızlandıkça, taraflar arasındaki gerilim de artıyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "eski defterler" çıkışına karşılık verdiği "hafıza kayıtları" yanıtında 7 Haziran seçimleri sonrasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun koalisyon çalışmaları sırasında Erdoğan ile ilgili planlarının yer aldığı belirtiliyor. Bir AKP yöneticisi, "Davutoğlu, CHP ile koalisyon kurmak istedi. Böylece Erdoğan’ı etkisiz hale getirip, lider olma planları yaptı; Cumhurbaşkanı’nı sistemin dışına iterek devre dışı bırakmak istedi. Şimdi de aynısını yapmaya çalışıyorlar" görüşünü savundu.