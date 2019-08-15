DAVUTOĞLU BABACAN BİRLEŞİYOR MU?

Yeni parti kurma hazırlıklarını ayrı ayrı yürüten Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın ekiplerinde iki hareketin birleştirilmesi gündemde. Konu ile ilgili önümüzdeki günlerde görüşmelerin olabileceği iddia edildi.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre AKP ile yolları ayıran ve ayrı ayrı parti kurma çalışmaları içerisinde yer alan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan’ın tek çatı altında yeni bir parti kurmaları düşüncesi ortaya çıktı. Her iki ismin ekibinde de bu görüşü savunanların olduğu öne sürülürken, iki hareketin birleştirilmesinin hem AKP’den daha fazla kopuş sağlayacağı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni partinin lider kadrosuna yönelik eleştirilerini etkisizleştireceği düşünülüyor.

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ın ekibinden bazı isimlerin tek çatı altında hareket edilmesi için görüşmeler yaptığı aktarılırken, önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin geniş kapsamlı olacak şekilde yapılabileceği de belirtildi.

BİRLEŞMENİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: ABDULLAH GÜL

Ali Babacan’a yakın isimler içerisinde Davutoğlu hareketi ile olası bir birleşmenin mümkün olamayacağını düşünenler de var. Birleşmenin önündeki en büyük engelin Ali Babacan’ın kuracağı partiyi arka planda dizayn eden isim olarak bilinen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olarak gösteriliyor.

Öteden beri Davutoğlu ile birlikte hareket etmeye karşı olduğu bilinen Abdullah Gül’ün, bu yaklaşımında bir değişiklik olmadığı belirtildi. Gül’ün, özellikle Suriye politikaları yüzünden Ahmet Davutoğlu’nun yıpranmış bir isim olduğunu ve kamuoyundaki intibasının kurulacak yeni partiye zarar vereceğini düşündüğü aktarılırken, buna rağmen iki hareketin birleşmesi için nabız yoklayan aracıların, Davutoğlu ve Babacan’ı ikna etmesi durumunda, Gül’ü de ikna etmek için çaba gösterebileceği ifade edildi.