  • BIST 97.149
  • Altın 282,758
  • Dolar 5,7454
  • Euro 6,3899
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKADİYARBAKIR'DAKİ KAZADAN ACI HABER: 1 POLİS ŞEHİT!

DAVUTOĞLU, AKP'YE SAKARYA'DAN MEYDAN OKUDU!

»
DAVUTOĞLU, AKP'YE SAKARYA'DAN MEYDAN OKUDU!
AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl dönümü programına davet edilmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Sakarya’da konuştu.

Sacitaslan.com'un haberine göre;  Davutoğlu, 22 Nisan’da yayımladığı manifesto ile AK Parti’ye "bir dakika dur" dediklerini belirterek "O metni yayınladığımızda adını "itiraz süreci" diye koyalım demiştik. Kim ne derse desin bu gidişe itirazımız var" dedi.
"BİZ NE ZAMAN İHANET ETTİK?"
Bu açıklama üzerine yapılan “hain”, ihanet” sözlerini eleştiren Davutoğlu şunları söyledi:
"Geride bıraktığımız makamları bilenler makam beklemeyeceğimizi bilirler. İtirazımıza itirazla karşılık verebilirlerdi. Ne dediler biliyor musunuz? Hain dediler. İhanetle tanımladılar söylediklerimizi. Milletin teveccühüyle göreve gelmiş, Başbakan olmuş birine kimse hain diyemez. Bütün selefim başbakanları rahmetle anıyorum. Hiçbiri hain değildi. Bu ülkede hain Başbakan olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bize dahi hain denirse bu partinin dışında olanlar kendilerini nasıl huzurlu hissedebilirler. Biz ne zaman ihanet ettik? Söyleyin. Bu milletin davasına, vicdanına aykırı tek bir adımımız olduysa söyleyin. Meydan okuyoruz."

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAVUTOĞLU, AKP'YE SAKARYA'DAN MEYDAN OKUDU!24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:02
  • TEKİRDAĞ'A İKİNCİ DOĞALGAZ REZERVİ MÜJDESİ!24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:55
  • ORMAN YANGINLARININ, MALİYETİ AĞIR OLDU!24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:46
  • DİYARBAKIR'DAKİ KAZADAN ACI HABER: 1 POLİS ŞEHİT!24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:43
  • ESAD'IN DANIŞMANINDAN, TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT!24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:33
  • ZEYNEP BASTIK, KONSERİNİN GELİRİNİ EMİNE BULUT'UN KIZINA BAĞIŞLIYOR!24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:24
  • JAPONYA VE RUSYA, FÜZE DENEMESİ YAPTI!24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:13
  • "OKUL GIDASI" UYGULAMASI BAŞLIYOR!24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:09
  • AHMET DAVUTOĞLU, SAKARYA'DA PROTESTO EDİLDİ!24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:01
  • TEM, KONTROLLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAK!24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:52
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim