DAVUTOĞLU, AKP'YE SAKARYA'DAN MEYDAN OKUDU!

AK Parti’nin 18’inci kuruluş yıl dönümü programına davet edilmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Sakarya’da konuştu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Davutoğlu, 22 Nisan’da yayımladığı manifesto ile AK Parti’ye "bir dakika dur" dediklerini belirterek "O metni yayınladığımızda adını "itiraz süreci" diye koyalım demiştik. Kim ne derse desin bu gidişe itirazımız var" dedi.

"BİZ NE ZAMAN İHANET ETTİK?"

Bu açıklama üzerine yapılan “hain”, ihanet” sözlerini eleştiren Davutoğlu şunları söyledi:

"Geride bıraktığımız makamları bilenler makam beklemeyeceğimizi bilirler. İtirazımıza itirazla karşılık verebilirlerdi. Ne dediler biliyor musunuz? Hain dediler. İhanetle tanımladılar söylediklerimizi. Milletin teveccühüyle göreve gelmiş, Başbakan olmuş birine kimse hain diyemez. Bütün selefim başbakanları rahmetle anıyorum. Hiçbiri hain değildi. Bu ülkede hain Başbakan olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bize dahi hain denirse bu partinin dışında olanlar kendilerini nasıl huzurlu hissedebilirler. Biz ne zaman ihanet ettik? Söyleyin. Bu milletin davasına, vicdanına aykırı tek bir adımımız olduysa söyleyin. Meydan okuyoruz."