Medyafaresi.com'un haberine göre; Nasuhi Güngör, Davutoğlu tarafından kurulması planlanan partinin sahada bir karşılığı bulunmadığını belirterek, "Ahmet Davutoğlu'nun daha çok AK Parti'de kendine yer arayışı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Böyle de görülüyor zaten. Araştırma şirketinin yöneticisi şapkamla konuşuyorum. Siyasi anlamda, pratikte sahada hiçbir karşılığı yok. Babacan cephesinde anlamadığım birçok şey var. Bu siyasi hareketin lideri kim? Düşünceleri ne? Ne zaman sahneye çıkacaklar? Siyaset cesaret ister ama burada bunu göremiyoruz" dedi.
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DAVUTOĞLU AKP'DE KENDİNE YER Mİ ARIYOR?
Konsey Araştırma Şirketi Başkanı Nasuhi Güngör, yeni parti iddialarıyla gündeme gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla ilgili "daha çok AK Parti'de kendine yer arayışı içerisinde olduğunu düşünüyorum" dedi.
Etiketler: Ahmet Davutoğlu, AKP, Konsey Araştırma Şirketi
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