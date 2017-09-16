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Davetlileri uyardı

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Davetlileri uyardı
OSMANİYE'de 52 yaşındaki Mustafa Çankal, oğlunun düğününde, havaya silahla ateş edilmesinin önüne geçmek için üzerinde, "Tatlı düğünümüzü acıya çevirmeyelim. Lütfen silah atmayalım" yazılı pankartı evinin önündeki sokağa astırdı.

Üç çocuk babası, beyaz eşya satan işyeri bulunan Mustafa Çankal, gelini Hanife ve oğlu Oğuzhan'ın  mutlu beraberliklerinin başlangıcı için Alibekirli Mahallesi Güneysu İlkokulu yakınındaki evinde davul- zurnalı düğün yaptı. Düğünlerde silah atılmasına karşın olan Çankal, buna karşı önlem için evinin bulunduğu sokağın başına, 'Tatlı düğünümüzü acıya çevirmeyelim. Lütfen silah atmayalım' yazılı pankart astırdı. Özellikle düğün ve eğlencelerde silah atılmasına kesinlikle karşı olduğunu belirten Çankal, şöyle dedi:

"Günümüzde silah atmak neredeyse bir moda haline geldi. Rastgele ateşlenen silahlardan çıkan mermiler zaman zaman insanlarımızın hayatına mal olurken, bazılarında ise ağır yaralanmalarına neden olmakta. Hepimiz bu konuda bilinçlenmek ve birbirimizi uyarmak zorundayız. Silah atılmasına kesinlikle karşı olduğum ve tatlı düğünümüzün acıya çevrilmemesi için gelen misafirlerimizi uyarmak adına pankart hazırlatıp düğün alanımıza astık. Tüm misafirlerimiz bu uyarımızı dikkate alarak tek bir silah dahi atılmadı."

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