Davetliler gelen maille şoke oldu

6 Mayıs'ta İtalya'da nikah masasına oturmaya hazırlanan Türkiye eski güzeli Gamze Karaman ile Seba İnşaat’ın patronu Nedim Keçeli, düğün davetlilerinden yol ve konaklama ücreti istedi.



Orhan-Müzeyyen Keçeli’nin oğlu, Seba İnşaat’ın patronu Nedim Keçeli, 2003’te Ali Şen’in kızı Suzan Şen’den boşanmıştı.

2013’te model-oyuncu, Türkiye eski güzeli Gamze karaman ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sevgililer, 6 Mayıs’ta İtalya Venedik’teki San Clemente Adası’nda bulunan Belmond Cipriani Otel’de evlenecek.

NEDİM KEÇELİ ÖDEYECEKTİ...

Venedik'teki lüks düğün için Nedim Keçeli'nin kesenin ağzını açtığı ve konaklama ile tüm diğer detaylar dahil yaklaşık 1 buçuk milyon TL ödeyeceği gündeme geldi. Buna göre Keçeli, 250 kişiyi çağırdıkları düğün için 80 bin Euro yani 320 bin lira karşılığında yolcu uçağı kiraladı.

İddiaya göre Nedim Keçeli'nin, misafirlerinin transfer masrafları için de ekstra 20 bin Euro yani 80 bin lira ödedi. Lüks otelin 150 odasını 2 gecelik 60 bin Euro’ya yani 240 bin lira tutan Keçeli'nin düğün akşamı ve ertesi gün de düzenlenen partiler için de ekstra 15 bin Euro ödeyeceği öne sürüldü.

Ancak Duymayan Kalmasın'ın özel haberine göre; düğünün davetlilerine organizasyon şirketinin son anda gönderdiği mail herkesi şoke etti.

Mailde Karaman ve Keçeli çiftinin, mutluluklarına şahit olması için İtalya'ya çağırdıkları davetlilerden yol ve 770 ile 3 bin Euro arasında değişen konaklama ücretlerini kendilerinin karşılaması isteniyordu.

Bu yazılı bilgilendirme bütün masrafların Nedim Keçeli tarafından karşılanacağını sanan davetlilerde büyük şaşkınlık yarattı.

Gamze Karaman, Duymayan Kalmasın’da ortaya atılan bu iddiayı doğrularken, “Davet ettiğimiz konuklardan para istememiz gayet normal, herkes sonuca baksın” şeklinde bir açıklamada bulundu.