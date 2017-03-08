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Davaya böyle getirildi.. Görüntülerde ortaya çıkan dikkat çeken detay

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Davaya böyle getirildi.. Görüntülerde ortaya çıkan dikkat çeken detay
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun'un da bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.

Malatya'da görülen 15 Temmuz darbe girişimi davasının bir numaralı sanığı Adem Huduti'nin duruşma salonuna getirilirken, iki gündür ayakkabılarında bağcık olmadığı dikkat çekti

Fetullahçı Terör Örgütünün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun'un da bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davanın ikinci gün oturumu başladı.

Malatya'daki Kalkışma Davası'nda dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun, 7'nci Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık, 2'nci Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Zeki Karataş, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Serdar Sevgili, meslekten ihraç edilen 2'nci Ordu'da görevli Ersin Yıldırım ile subay, astsubayların da bulunduğu 28'i tutuklu 76 sanık için duruşmanın yapıldığı Yakınca Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, davasının bir numaralı sanığı Adem Huduti'nin duruşma salonuna getirilirken, iki gündür ayakkabılarında bağcık olmadığı dikkat çekti.

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