Davada Son Dakikalar

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, üç gazeteci beraatlerine ilişkin talepte bulunmazk

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan salonda İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan duruşmaya tüm şüpheliler ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanının son sözlerinin sormasının ardından Ahmet Altan, ‘’Ben yüzlerce kere yargılandım, askeri vesayet ve 28 Şubat sürecinde yargılandım. Hayatımda ilk defa yargılanırken anayasa suçu işleyen bir heyetle karşı karşıyayım. Hukuk dışı, yasa dışı, anayasa dışı eylemlerden ve bu yolculuktan vazgeçmek herkes için iyi olacaktır’’ dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ YARGILASA 3 KEZ BERAAT ETMİŞ OLACAKTIM

Mehmet Altan ise Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı verdiğini hatırlatarak, ‘’18 aydır beni hapiste tutan yaklaşıma Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Anayasa Mahkemesi beni yargılasa 3 kez beraat etmiş olacaktım’’ diye konuştu.

ANAYASA MAHKEMESİNİN İÇTİHATI MASUMİYETİMİN TEMELİNİ OLUŞTURMAKTADIR

Son sözlerini söyleyen Nazlı Ilıcak ise, ‘’Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi’nin içtihatı benim masumiyetimin temelini oluşturmaktadır. Mehmet Altan’a yönelik iddialar ile bana yönelik isnatlar örtüşmektedir. Dolayısıyla örnek karar verilmiştir. Kararınızın bu içtihat çevresinde verilmesini rica ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

KARAR AÇIKLANACAK

Yargılanan diğer şüpheliler ise suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, kararını açıklamak üzere ara verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Altan, kardeşi Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak hakkında, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Altan kardeşler ve Ilıcak’ın hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçundan da 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, firari sanıklar kapatılan Zaman gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin’in de “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” ve “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bu sanıkların ayrıca “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Emre Uslu için “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.