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Dava tekrar görülecek

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Dava tekrar görülecek
Ünlü oyuncuların uyuşturucu ticareti yapmak suçundan açılan dava henüz sonuçlanmadı.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay  hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile 6 yıl 3 ay  hapis  cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava, temyize  gönderildiği İstinaf Mahkemesi'nce yeniden görülecek. 

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, aralarında ünlü isimlerin de  bulunduğu 34 sanık hakkında 16 Mayıs 2018'de verdiği karar, kimi sanık  avukatlarının yaptıkları temyiz başvurusu üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi  4. Ceza Dairesi (İstinaf Mahkemesi) tarafından incelendi.
Talepleri 9 Ocak'ta karara bağlayan ceza dairesi, "uyuşturucu ticareti  yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem  Karaca ile 6 yıl 3 ay hapis cezası alan şarkıcı Cenk Eren'in de aralarında  bulunduğu 20 sanık yönünden davanın yeniden görülmesine hükmetti.

ÜNLÜLER 21 MART'TA YENİDEN HAKİM KARŞISINDA OLACAK

Tutuklu sanıklar Ferdi Özer ve Aydın Sarıoğlu'nun tahliyelerine ve  tutuklu sanık Murat Özgener'in bu halinin devamına de hükmeden daire, 20 sanıklı  dosyanın diğer sanık dosyalarından ayrılarak ayrı bir esasa kaydını da karara bağladı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından firari sanıklar Aslı  Şenyüz ve Cihan Şenyüz'ün yakalama kararlarının devamını kararlaştıran daire,  yeniden yargılamanın yapılacağı ilk duruşmanın 21 Mart'ta gerçekleştirilmesine  hükmetti.

Karara göre, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cenk Eren, Hüseyin Orçun  Benli, Ayşe Selin Boronkay, Aydın Sarıoğlu, Cihan Şenyüz, Ergun Taş, Ferdi Özer,  Feruz Tuncel, Mehmet Çakır, Murat Özgener, Mustafa Kabahor, Niyazi Canbaz, Nuri Kösem, Özgür Sanlav, Tolga Disanlı, Yusuf Hasan Akgün, Aslı Şenyüz ve Kaan  Turgut, yeniden yargılanacak.

YEREL MAHKEME KARARI

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs'ta verdiği kararla,  oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli ile şarkıcı Cenk  Eren'e (Yüksel Venedik) savcının talep ettiği, "uyuşturucu madde kullanmak"  suçundan değil, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hapis cezaları  vermişti.

Oyuncular Ulusoy, Karaca ve Benli ile menajer Boronkay'a 4 yıl ikişer  ay hapis cezası öngören heyet, şarkıcı Eren'e ise uyuşturucu maddenin kokain  olması gerekçesiyle artırım uygulayarak aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası  verilmesini kararlaştırmıştı.

Diğer 29 sanığın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay ile  18 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden  heyet, başka suçtan tutukluların da aralarında bulunduğu 4 sanığın  tutuklanmasını, 3 sanık hakkında ise yakalama emri düzenlenmesini  kararlaştırmıştı.

Kimi sanık avukatlarınca bu karar temyiz edilmişti.

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