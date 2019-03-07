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Dava başladı!

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Dava başladı!
Eski sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Ahmet Kural, bugün ilk duruşma için adliyeye geldi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin ilk duruşma bugün görülecek. Oyuncu Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik "Hakaret", "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından 5 yıla kadar hapsi isteniyor. 

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmuştu.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.Dava bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 

AHMET KURAL ADLİYEDE!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturmanın ardından Ahmet Kural ve Sıla bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Adliyeye ilk gelen Ahmet Kural oldu. Kural, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

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