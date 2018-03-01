"Darbeci Medya Hesap Verecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, attıkları manşetlerle 28 Şubat’a zemin hazırlayan darbe işbirlikçisi medyanın da hesap vermesini istedi: Sendikalar, medya, iş dünyası... Bunlara hiç dokunulmadı. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PYD’nin eski Eşbaşkanı Salih Müslüm’ün Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Erdoğan, “Neden aldınız, neden bıraktınız? 24 saat içinde ne değişti? Serbest bırakma kararı, Çekya’yı teröre destek veren bir ülke konumuna düşürmüştür” dedi.

Cumhurbaşkanı, 28 Şubat sürecindeki “sivil kanatların” rolüne de vurgu yaparak, “O dönem ‘Beşli Çete’ mi ne diyorlardı? Bunlara hiç dokunulmadı. Tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir” diye konuştu. Erdoğan, Cezayir’de gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

- UCUZ GAZ

Cezayir’le ilişkilerimiz 500 yıllık.Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefinde mutabık kaldık. Doğalgaz, LNG konusunda, Cezayir’in dördüncü müşterisi konumundayız. Anlaşmamız 1 Ekim 2019’da sona eriyor. ‘Fiyatı düşürebilirseniz, uzatmaktan yanayız’ dedik.

- KARŞIMIZA ÇIKANI VURURUZ

(Zeytin Dalı Harekatı) Karşımızda olanların kim olduğunu araştırmamız gerekmiyor.’Kim kimdir Ansiklopedisi’ne bakacak değiliz. Bundan birilerinin rahatsız olup olmayacağına da bakmayız. Ne dedik? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. İcazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle bitecek bu iş. Şu anda bütün tüneller tamam. Oralara gelen o mikserler (beton mikserleri) çok ilginçtir. Mikserler kimin? Lafarge. Lafarge kimin? Fabrikaları var orada. O tünellerin halini gördük. Bu tünellerin içinden değişik yerlere giden yaşam alanları var. Bunlar ortadayken batı bize hala neyin hesabını soruyor? Türkiye eski Türkiye değil. Rusya ve İran’la görüşmelerimizi yaptık. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la da bir görüşmem oldu. Durumları izah ettik.

- MACRON’LA AFRİN’İ KONUŞMADIK

O haberler doğru değil. Macron o tür bir şeyden bahsetmedi. Afrin’de biz, terör unsurlarıyla mücadele ediyoruz. Orada ulusal güvenliğimiz için de tehdit oluşturan terör unsurlarına karşı mücadele ediyoruz.

- ÇAVUŞOĞLU-TILLERSON ZİRVESİ

Biz ABD’nin bizlerle konuştukları ile arazide yaptıkları arasında bir uyum olmasını arzuluyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorunlara çözüm bulma amacıyla oluşturulan teknik komitelerin ilk toplantısı Suriye gündemiyle 8 Mart’ta. Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının ise 19 Mart’ta yapılması planlanıyor. Bizim Münbiç konusundaki tavrımız öteden beri net. Orada terör örgütü olmamalıdır. Münbiç’in asıl sahibi kim? Araplar. Fakat bu insanlar oradan çıkarıldı. Şimdi oranın asli sakinleri olan Arap aşiretleri, orayı koruma konusunda kararlılar. Rex Tillerson’a da söyledik. Münbiç, Münbiçlilerin olmalı.

- OPERASYON HIZLANACAK

Bu süreçte biz Afrin’i terörden arındırmaya yönelik operasyonumuza da devam ediyoruz. Orada PYD-YPG çökmüştür. An itibarıyla orada 540 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına aldık. Cerablus, Rai, Bab’da konrol altına almış olduğumuz alan 2 bin kilometrekare. Tabii ki Afrin, şartları çok daha zor olan bir bölge. Zor olan bölge aşıldı. Kolay olan bölgeye geliyoruz. Hilal gibi orası çevrildi. Artık sınırlarımızı rahatsız edecek koşullar büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Bu, ordumuzun işini daha da kolaylaştıracak. TSK’nın gerek havadan gerek karadan müdahalesi yoğun şekilde devam ediyor. Bu süreçte rehavete kapılmamak son derece önemli. Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor.