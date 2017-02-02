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Darbeci komutan, "yerel yönetime yeni isim araştırın" talimatı vermiş

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Darbeci komutan, "yerel yönetime yeni isim araştırın" talimatı vermiş
Eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Güneşer ve 9 rütbeli asker hakkında ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Güneşer'in dönemin komutan vekili Tirindaz ile telefon konuşmaları ortaya çıktı. Güneşer'in "Ben sıkıyönetim komutanıyım, ge

Bolu'da Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 10  eski askeri personel hakkında, "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak"  suçlarından hazırlanan iddianamenin ayrıntıları belli oldu.  Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından, aralarında sözde  "Bolu Düzce sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen, eski Bolu 2. Komando Tugayı  Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu meslekten ihraç edilen 10  askeri personel hakkında, Anayasanın 309/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca "anayasayı  ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 70 sayfalık iddianame  hazırlandı.


Tutuklu sanıklar Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile  adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yüzbaşı M.G, Üsteğmen M.G, Üsteğmen İ.A,  Üsteğmen B.C, Üsteğmen V.S, Teğmen Ü.B. ve emekli Astsubay A.Ü. hakkında,  ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen  iddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

  JOMANA YAKLAŞANIN BEYNİNİ ALARIM 

Tutuklu sanık Güneşer ile ilgili çarpıcı ifadelerin yer aldığı  iddianamede, darbe teşebbüsünün yaşandığı gece, Bolu Valilik makamında toplantıda  olan kişilerin imzaladığı tutanağa yer verildi. Söz konusu tutanakta, İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'nın  kullandığı telefondan, Güneşer'in arandığı ve telefonun hoparlörünün açık olduğu  halde yapılan görüşmenin detaylarında yer alan şu ifadeler kaydedildi: "Herkesin telefondaki konuşmaları dinlediği bir ortamda yapılan  görüşmede şüphelinin, Mustafa Kızılkaya'ya hitaben, Bolu sokaklarındaki asayiş  durumunu sorması üzerine Kızılkaya'nın 'Sokakların durumu karışık, 7-8 bin  civarında insan sokaklarda ve heyecanlı bir ortam var.' demesi üzerine  Güneşer'in, "Sokakları sakinleştir, insanları evlerine gönder.' ifadesinde  bulunduğu, Mustafa Kızılkaya da bunun üzerine 'Sokaklar heyecanlı, bu kalabalığı  evlerine göndermek zaman alır, askeri lojmanlarda bir sorun olmaması için bir  ekibi oraya gönderdim.' dediği, bunun üzerine Güneşer'in sert bir ses tonuyla,  'Sıkıyönetim komutanı olarak emrediyorum, halkı evlerine gönder, lojmanlara  yaklaşanın beynini alırım.' ifadesini kullandığı ve bu konuşmanın orada  bulunanlarca tutanağa bağlanarak imzalandığı anlaşılmıştır."

YİNİ BAŞKAN VE VALİ BELİRLE 

 Eski Bolu İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz da iddianamede yer alan  ifadesinde, Güneşer'in, kendisini 15 Temmuz 2016 saat 23.10'da telefonla arayıp,  sıkıyönetim komutanı olarak Bolu'ya gelene kadar, "vali ve belediye başkanının  işten el çektirilmesi, gerekirse gözaltına almaları, emniyet müdürü de emre  alınarak, ildeki asayişin sağlanması" yönünde talimat verdiğini belirtti. İfadesinde, aynı gece saat 24.00 ile 01.00 arasında şüpheli tarafından  3-4 kez arandığını anlatan Yılmaz, Güneşer'in, verilen talimatlara ne gibi işlem  yapıldığını sorduğunu, vali ve belediye başkanının yerine kimlerin  görevlendirilebileceğinin tespit edilmesi yönünde talimatlar verdiğini iddia  etti. İddianamede ayrıca tugayda görevli bazı subaylar tarafından 17 Temmuz  2016'da hazırlanan tutanakta, şüpheli Güneşer'in Tugay Komutan Vekili Cahit  Tirindaz ve Kurmay Başkanı Veli Ceylan'ı da arayarak, sözde sıkıyönetim direktifi  emrinin uygulanmasına yönelik hazırlıklara başlanılması talimatını verdiği  belirtildi. Şüpheli Tirindaz ise ifadesinde, Güneşer'in, kendisini telefonla  arayarak, "Sıkıyönetim ilan edildi, ben sıkıyönetim komutanıyım, ben gelene kadar  gerekli hazırlıkları yap, Bolu Valisi ve Belediye  Başkanı yerine  görevlendirilecek isimleri araştırın, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve  Büyük Birlik Partisi kökenli olabilir. Türker Albay emrime uymazsa, gerekirse onu  derdest et, Aziz Albay, Türker Albay'ın devresi olduğu için onun yanında yer  alabilir, onu da dikkate alma, hazırlıklara devam et, saat 03.00'de tugaydan  sıkıyönetim direktifi kapsamında askerlerle çık." dediğini kaydetti.

  AK PARTİLİDİR ONU AL, YERİNE CHP İL BAŞKANINI ATA   

 Eski Düzce İl Jandarma Komutanı Bilal Güvenir de tanık olarak verdiği  ifadesinde, kendisini arayan Güneşer'in yaptığı telefon konuşmasında şunları  söylediğini anlattı: "Ben Bolu-Düzce sıkıyönetim komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, valiyi  hemen görevden alıyorsun, yerine sen otur, belediye başkanı kim orada? AK  Partilidir, onu da hemen al, CHP İl Başkanını belediye başkanlığı makamına oturt,  emniyet müdürünü görevden al, oraya da şube müdürlerinden birini koy, ertesi gün  oraya geleceğim, ben gelene kadar oraya sahip ol."

 Güvenir, ayrıca kendisinin bu talimata karşı çıktığında Güneşer'in,  "Biz askeriz, emirlere itaat etmemiz gerekir, bu konuda tereddüt etme." dediğini  aktardı. Darbe teşebbüsün yaşandığı gece, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında  Kurmay Başkanı olarak görev yapan ve şüpheli sıfatıyla dinlenen Veli Ceylan ise o  gün Şemdinli'de bulunan Güneşer'in, telefonda "Sıkıyönetim ilan edildi, tüm  birliği topla, hemen yoklama al." diyerek telefonu kapattığını belirtti. Olay gecesi Güneşer'in kendisini 3-4 kez daha aradığını aktaran  Ceylan, şunları kaydetti: "Ben de kendisini bir kere aradım. Bir keresinde bana Cahit Albay'a  ulaşamadığını, nerede olduğunu sordu. Ben de Cahit Albay'ın jandarmada olduğunu  kendisine söyledim. Bu arada tugayın kolluk düzenine geçmesini benden istedi. Bir  ara telefonda bana, Türker Albay'ın 'korkak olduğunu', Cahit Albay'a da  ulaşamadığını söyledi. Cahit Albay'a da 'Türker Albay'ın korkak olduğunu ve ona  güvenmemesini' söylememi benden istedi. Daha sonra bir daha aradı. Halkın  toplandığını, tugaya ve lojmanlara gelebileceğini düşündü ki, tugay ve lojmanlara  önlem almamı istedi. Tugay ve lojmanlara kimsenin girmemesini emretti."

 Şüpheli İsmail Güneşer'in cep telefonlarının HTS kayıt analiz  sonuçlarının da eklendiği iddianamede, Güneşer'in darbe gecesi Bolu Tugay  Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Tugay'ın  Kurmay Başkanı Veli Ceylan'ı (6 kez 411 saniye), Tugay Komutan Vekili Cahit  Tirindaz'ı ve Bolu Emniyet Müdürünü aradığının tespit edildiği aktarıldı.

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