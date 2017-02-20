Darbeci askerler yargıda!

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan darbeci askerlerin yargılamasına Muğla’da başlandı.

15 Temmuz Darbe girişiminin en önemli basamaklarından birisi olan ve Muğla’nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı’na suikast girişiminde bulunan 44’ü tutuklu üçü firar 47 sanıklı davanın duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Davanın bir numaralı sanığı FETÖ lideri Fetullah Gülen olurken, bir numaralı müşteki de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplantı salonunda başlayan davanın sanıkları arasında olası darbe sonrası MİT Müsteşarlığı içi adı geçen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Cumhurbaşkanına suikast ve helikopterlere yatık ikmali emrini verdiği ileri sürülen Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı yeri suikast timine bildiren Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı da bulunuyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) lideri ve davanın bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen, Türk Ceza Kanununun 220/5 maddesinde yer alan "Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır” hükmü gereğince iddianamede bir numaralı şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Şüpheliler hakkındaki kamu davasına konu edilen suçlar; Cumhurbaşkanına suikast, Anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, Hükümete karşı suç, silâhlı terör örgütü yöneticisi olma, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme, kasten öldürmeye teşebbüs, zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, zincirleme şekilde silahla tehdit, Cumhurbaşkanına hakaret, zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali ve nitelikli yağma. Bu suçlar her bir şüphelinin kasıt ve eylemleri dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilirken, 44'ü şüpheli, 73'ü mağdur/müşteki ve 86'sı tanık olmak üzere toplam 203 kişinin ifadesine başvuruldu.



2 BİN 390 İNCELEME İŞLEMİ YAPILDI



Şüphelilerden, olaya karışan helikopterlerden, olay yerinden ve yaptırılan adli arama işlemlerine konu olan diğer yerlerden temin edilen materyaller üzerinde parmak izi, biyolojik ve balistik konularında çok sayıda kriminal rapor alındı. Bu kapsamda toplam 2 bin 390 adet inceleme işlemi yaptırılırken, yine olay yeri ve civarını gösterdiği tespit edilen güvenlik kameralarının bağlı olduğu 14 ayrı DVR cihazı incelendi ve bu inceleme sonuçlarına ilişkin raporlar dosyaya dahil edildi.



SORUŞTURMA 4 AYDA TAMAMLANDI



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturma dosyası 15 Temmuz tarihinden itibaren başlanarak 4 ayda hazırlandı. 211 sayfalık iddianame Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesine 15 Kasım 2016 tarihinde sunularak kabul edildi.



YARGILANACAK İSİMLER



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 15 Temmuz Darbe girişiminde adı geçen o günün rütbeli askerleri arasında 2 Tuğgeneral, bir Tuğamiral, 6 Albay, 4 Yarbay, 2 Binbaşı, 11 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 2 Teğmen ve 13 Astsubay rütbesinde asker bulunuyordu. 47 sanıklı davanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen, Yüzbaşı Burkay Karatepe ve Yarbay Özcan Karacan halen firarda.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün suikast timi sanıkların duruşmasının yapılacağı Muğla’nın Menteşe ilçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Adliyesi çevresinde birçok ulaşım alanı trafiğe kapatıldı.



600 POLİS VE HELİKOPTER GÖREV ALACAK



Fetullahçı Terör Örgütünün suikast timinin duruşmasının yapılacağı Menteşe ilçesinde duruşma boyunca Muğla’da resmi 400 olmak üzere yaklaşık 600 polisin görev alması bekleniyor. Görev alacak polislerden Özel Hareket timlerinden bir bölümü Aydın ve Denizli illerinden takviye olarak Muğla’ya geldi. Duruşma saatlerinde ise Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait bir helikopter de havadan sürekli olarak denetimini sürdürecek.



VALİ ÇİÇEK GECE SAAT 02.00’DE ALINAN TERBİRLERİ YERİNDE İNCELEDİ



Duruşma salonunun dışında Muğla’nın giriş ve çıkışlarında da Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktalarında giriş yapan araçlar didik didik aranırken, şüpheli araçlar üzerinde detaylı aramalar yapıldı. Gece saat 02.00’da uygulama noktaları ve duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret Odası salonun çevresinde alınan tedbirleri yerinde inceleyen Vali Amir Çiçek ve Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alındığını açıkladı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Çiçek, “Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde önemli bir dava görülecek. Cumhurbaşkanımıza suikast, darbe girişimi, öldürme ve öldürmeye teşebbüs. İki şehidimiz var burada. Önemli bir dava. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanına suikast davasının görüldüğü bir yer. Bu öneminden dolayı biz özellikle duruşma öncesinde bir haftadır bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık ve şimdi yerinde inceledik, son durumu gördük. Yol kontrolleri, aramalar ve duruşma yapılacak salon etrafında gereken ne varsa Emniyet ve Jandarmamız bütün planlarını yaptılar. Bizim buradaki amacımız, bu hainlerin hukuk çerçevesinde, usul çerçevesinde hukuk devleti olarak yargılanmaları ve hak ettikleri cezaları almasıdır. Bu duruşmanın selameti için bize düşen görev bu bölgenin güvenliğini sağlamaktır. Tabi ki yargılayacak, karar verecek yüce adalettir, yargıdır. Onların işlerini kolaylaştırmak açısından biz gerekeni yaptık. Yine basınımızın rahat çalışması, alınan güvenlik önlemleri, vatandaşlarımızın tepkileri olacaktır. Basının da çalışma alanının belirlenmesi konusunda gerekli kolaylık sağlandı. Şuna inanıyoruz ki, 15 Temmuz 2016’da onlar Türkiye’yi, demokrasiyi, bağımsızlığımızı, milli irademizi yok etmek için darbe girişiminde bulundular. Cumhurbaşkanımızı da Marmaris suikast ve kaçırma girişiminde bulundular. Başaramadılar ve hiçbir zaman başaramayacaklar. Yaptıkları da yanlarına kar kalmayacak. Yaptıklarının cezasını da elbette ki, eninde sonunda yargılamanın sonunda alacaktırlar. Biz üzerimize düşen ne varsa en detayına kadar yapacağız. Yüce adalet de kararını verecek” dedi.