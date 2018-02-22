Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Jason Derulo ile Meksika'da görüntülenen yıldızın yanında bu kez kız arkadaşı vardı.
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Daphne Joy sahilde şov yaptı
RTFilipinli aktris ve model Daphne Joy Miami tatiline devam ediyor.
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