Dans Hocamdan Dayak Yedim

Bir dergi için objektif karşısına geçen Nesrin Cavadzade, çarpıcı açıklamalar yaptı

Nesrin Cavadzade, Women’s Fitness dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Derginin sorularını da yanıtlayan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Nesrin Cavadzade, “Hayranlarınıza göre ‘cesur, seksi ve kendinden emin’ bir duruşunuz var” yorumu karşısında şöyle dedi:

“Bu imajı çok seviyorum. Çünkü üzerime giymeyi tercih ettiğim elbise, ceket bu! Ama tamamıyla ‘Nesrin gerçekten bu mu?’ derseniz, hayır değil. Çünkü ben sadece bu imajdan hoşlanıyorum. Bu imaj sayesinde hem kendime güç veriyorum, korkularımın üzerine gidiyorum, hem de kadınlara güç verdiğimi düşünüyorum. Beni yanlış anlamadıkları ve sinir olmadıkları sürece."

Ünlü oyuncu, “Seksi görünmekten rahatsızlık duyduğunuz zamanlar olmuyor mu?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Hiç olmuyor! Kadınlar olarak cazibeli olabilmekle ilgili o kadar köşeye sıkıştırılmış vaziyetteyiz ki. Neredeyse her anımız otosansür. Bu yüzden cazibesini saklamak zorunda bırakılmamış bir kadın, gurur duyulacak bir duruş benim için. Kıvrımlarımız var ve bunlar yokmuş gibi davranmaya zorlanıyoruz. Feminen olmak bence çok değerli. Kadınların da kadınlıklarına sahip çıkmaları gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar kadın gibi görünmekten korkmamalı.” Nesrin Cavadzade, “Kendinizi diğer kadın oyunculardan ayırdığınız yönleriniz neler?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi: “Bence kendi jenerasyonumun en fit kadınlardan biriyim. Bu da çalışkan yapımın bir uzantısı aslında. Ben Sovyetler Birliği’nde doğdum ve büyüdüm. Bale hocamın cetveli sırtımda kırılırdı. Çok disiplinli bir çocukluk geçirdim. Böyle bir eğitim sistemine alışkın olduğum için de kendimi ve irademi kontrol edebildiğimi düşünüyorum."