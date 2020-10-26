Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı: "Yıllardır aşık, reddediyorum!"

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Enes Batur'la ilgili çok tartışacak bir açıklamada bulundu.
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Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Bilic, gazetecilerin "Enes Batur sizin için 'Danla Bilic'i sevmiyorum' diye tweet attı" diye hatırlatması üzerine şu sözleri sarf etti:
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"Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor."
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"Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor. Hak veriyorum, ben olsam ben de bana aşık olurdum."