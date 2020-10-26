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Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı: "Yıllardır aşık, reddediyorum!"

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Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı: "Yıllardır aşık, reddediyorum!"
Geçtiğimiz akşam bir mekandan çıkarken objektiflere takılan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, meslektaşı Enes Batur'un kendisini sevmediği yönünde attığı tweet'in hatırlatılması üzerine çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

 

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Enes Batur'la ilgili çok tartışacak bir açıklamada bulundu.

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    Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Bilic, gazetecilerin "Enes Batur sizin için 'Danla Bilic'i sevmiyorum' diye tweet attı" diye hatırlatması üzerine şu sözleri sarf etti:

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    "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor."

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    "Enes Batur bana aşık ve benden cevap alamıyor. Hak veriyorum, ben olsam ben de bana aşık olurdum."

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