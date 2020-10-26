Danla Bilic'ten Enes Batur itirafı: "Yıllardır aşık, reddediyorum!"

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Enes Batur'la ilgili çok tartışacak bir açıklamada bulundu.

2 Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Bilic, gazetecilerin "Enes Batur sizin için 'Danla Bilic'i sevmiyorum' diye tweet attı" diye hatırlatması üzerine şu sözleri sarf etti:

3 "Enes Batur'da reddedilmişlik sendromu var. Reddedilen bir erkek bu psikolojiye giriyor. Enes yıllardır benim tarafımdan reddedilmiş bir erkek ve benden hoşlanıyor."