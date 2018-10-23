Danla Bilic: 'Kaşarlık' yaparak adımı duyurdum!

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan YouTuber Danla Bilic, Kerimcan Durmaz ile birlikte yaptığı programda nasıl ünlü olduğunu anlattı

Bir milyonun üzerinde takipçisi olan YouTuber Danla Bilic, Kerimcan Durmaz ile birlikte sunduğu 'Şey Dermişim' isimli YouTube programında ilginç itiraflarda bulundu. Instagram hesabından Alper Potuk, Yusuf Erdoğan, Emre Çolak gibi yıldız futbolculara attığı mesajlarla olay yaratan Danla Bilic, ünlü olma hikayesini şu sözlerle anlattı:

'50 BİN TAKİPÇİ GELDİ'

"Futbolcu meselem var herkesin bildiği. Şimdi bana kızacaklar ama kaşarlık yaptım. Birilerinin özel mesajlarını ifşa ettim. Ünlü olmadım o zaman ama ilk adımı öyle duyurdum. 50 bin 60 bin takipçi geldi bana ve sonra YouTube kanalı açtım."



NE OLMUŞTU?

Instagram hesabından Alper Potuk, Yusuf Erdoğan, Emre Çolak gibi yıldız futbolcularla iletişime geçerek futbolculara mesajlar yollayan Danla Bilic, futbolcuların telefon numaralarını isteyerek mesajlaşmalarını sosyal medyada paylaşmıştı.