Danimarka’nın derdi...

Sadece yüksek refaha sahip kuzey ülkelerinde yaşanabilecek cinsten bir olay... Danimarka Başbakan Mette Frederiksen, hükümetin emeklilik yaşının 65'den 61'e düşürülmesi için teklif verdiğini söyledi.

Frederiksen, "İyi ve dayanıklı Danimarka vatandaşları sabah uyanıyor, ağrı ve acıyla işe gidiyor. Belki sırtları, dizleri, omuzları ağrıyor, belki de her şey acı veriyor" şeklinde konuşarak konuya İskandinavlara özgü refah devletini yansıtan, insancıl bir bakış açısı koydu.

Danimarka hükümeti emeklilik yaşının düşürülmesi için çalışmalara başladı. Başbakan Mette Frederiksen, hükümetin ülkede emeklilik yaşının 65’den 61’e düşürülmesi için teklif verdiğini söyledi.

Euronews’de yer alan habere göre Başbakan Frederiksen hafta başında gazetecilere yaptığı açıklamada, “İyi ve dayanıklı Danimarka vatandaşları sabah uyanıyor, ağrı ve acıyla işe gidiyor. Belki sırtları, dizleri, omuzları ağrıyor, belki de her şey acı veriyor” şeklinde konuştu.

Frederiksen açıklamasına, “İçinizde en uzun süre çalışanlar için yeni bir program uygulamaya koyacağız. Çalışma hayatı boyunca vergilerini ödeyen ve en ağır işleri yapanlar için” diyerek devam etti.

Yeni teklife göre, 42, 43 ve 44 yıl çalışanlar devlet emekliliğinden 1, 2 ya da 3 yıl önce emekliliğe ayrılma hakkına sahip olacak.

Hükümet, 2022’de 38 bin kişinin bu plandan yararlanmasının beklendiğini açıkladı. Danimarka’da ortalama emeklilik yaşının 2030’a kadar 68’e çıkarılması planlanıyordu.