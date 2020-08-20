DAMAT|TWEEN, FENERBAHÇE’NİN RESMİ KIYAFET SPONSORU

Dünya erkek modasının yükselen yıldızı DAMAT|TWEEN, FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’nün 2020-2021 sezonunda da Resmi Kıyafet Sponsoru olmayı sürdürüyor.

Damat|Tween, yeni sezonda da Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol takımlarına, kadın-erkek basketbol ve voleybol takımlarına ve teknik heyetine özel koleksiyon hazırlayacak. Yüksek teknolojiye dayalı ve ekosisteme saygılı bir üretimle hazırlanacak koleksiyon, sporcular ve yöneticiler için terletmeyen ve nefes alan gömlekler, astarsız, katlanabilir ve kırışmayan sihirli ceketler gibi özel ürünlerle günün her saatinde konforlu bir şıklık sunacak.

Türkiye ve dünyadaki ünlü spor kulüplerinin giyim sponsorluğunu uzun yıllardır başarı ile sürdüren ve anlaşmalara her geçen yıl yenilerini ekleyen Damat|Tween, Fenerbahçe Spor Kulübü ile 2018 yılında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen törenle sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

Orakçıoğlu: “Fenerbahçe, dünyanın en köklü kulüplerinden biri”

Dünyada sporun ve sporcunun yanında olmaktan her zaman gurur duyduklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Fenerbahçe Spor Kulübü, sadece Türkiye’nin değil dünyanın en köklü ve en büyük kulüplerinden biri. Orka Holding olarak bizler de markalarımızla dünya modasında üstün başarılar elde ediyoruz. Bu başarımızı, Türk sporunun gözbebeği kulüplerinden Fenerbahçe’nin giyim sponsorluğunu sürdürerek taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Kulübe destek olmaktan, bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayrıca büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Güçlü iş birliğimizin Fenerbahçe’ye ve Damat|Tween markamıza yeni sezonda da güzel başarılar getirmesini dilerim” dedi.