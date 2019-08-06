DAMATIN YERİNE KİM GELECEK?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü "Baskın seçim ve MHP'li bakan" başlıklı yazısında Ankara kulislerinde konuşulan bazı iddiaları yazdı.
Medyafaresi.com'un haberine göre; Uğuroğlu yazısında AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı görevden alıp yerine MHP'li bir ismi atayacağını söyledi.
Uğuroğlu ayrıca, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde "erken seçimin" konuşulduğunu yazdı.
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Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü "Baskın seçim ve MHP'li bakan" başlıklı yazısında Ankara kulislerinde konuşulan bazı iddiaları yazdı.
Etiketler: Damat, Berat Albayrak, Ankara, Kulis
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