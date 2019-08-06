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DAMATIN YERİNE KİM GELECEK?

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DAMATIN YERİNE KİM GELECEK?
Ekonominin kötü gidişiyle birlikte eleştiri oklarını üzerine çeken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, AKP'den de ciddi eleştiriler gelmekte. Bir süredir Ankara kulislerinde ekonomi bakanlığının değişeceği yönündeki dedikodulara bir yenisi daha ekle

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü "Baskın seçim ve MHP'li bakan" başlıklı yazısında Ankara kulislerinde konuşulan bazı iddiaları yazdı.
Medyafaresi.com'un haberine göre; Uğuroğlu yazısında AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı görevden alıp yerine MHP'li bir ismi atayacağını söyledi.
Uğuroğlu ayrıca, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde "erken seçimin" konuşulduğunu yazdı.

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