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DAMAT TWEEN ADANA İLE YENİDEN BULUŞUYOR

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DAMAT TWEEN ADANA İLE YENİDEN BULUŞUYOR
Adana M1 AVM’de yepyeni konsepti ile yeniden açılan Damat Tween mağazası müşterileri ile buluşmaya hazır.

Adana’nın en sevilen alışveriş merkezinde açılan mağaza,  Damat Tween’in yeni İlkbahar Yaz koleksiyonu ile tanışmak isteyen herkesi bekliyor.

Damat İlkbahar Yaz 2017 koleksiyonu, Damat’ın orijinal vizyonunu korurken yaratıcılığa yeni bir kapı açıyor. Koleksiyon, kusursuz terziliği, inovatif nano-teknoloji ve klasik desenler ile birleştirerek gömleklerde heyecan verici kontrastlar yaratıyor. Bu sezon takım elbiseler daha da şıklaşırken, Ceremony serisine getirilen maskülen yorum sizi modern bir tavra sokacak. Her şey, bir erkeğin olmak istediği gibi görünmesi ile alakalı.

BU SEZON İNOVASYONUN SINIRLARINI ZORLAYIN
Yeni Damat Travel Serisi gömlekler ile seyahat kombininizi tamamlayın! Çok özel teknikler ile üretilen kumaşlardan dikilen Damat Travel Serisi takım elbiseler ve gömlekler ile bu yaz inovasyonun sınırlarını zorlayın. Kırışmama özelliği sayesinde her yere rahatça taşınabilen ve uzun saatler boyunca giyilebilen, yoğun seyahat trafiğinize ayak uyduran bu takım elbiseler, toza, kire, suya ve lekelere karşı koruma sağlayan özel kumaşı ile bu sezon hem iş hem de tatil seyahatlerinde şıklığı elden bırakmayanların tercihi olacak. 

YENİ ÖRME GÖMLEKLER İLE KONFORU YAKALAYIN
Triko kumaşından üretilen hafif ve ekstra konforlu örme gömlekler bu yaz en vazgeçilmez tercihiniz olacak. Sıcak yaz günlerinde hem formal hem casual kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak bu gömlekler doğal elastik kumaşı ile size şıklığın yanı sıra rahatlık da sağlayacak.

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