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'Damat adayı'nın ablası öldürüldü

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'Damat adayı'nın ablası öldürüldü
Evlendirme programına çıkan damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key daha önce aralarında ilişki olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından çıkan tartışma sırasında öldürüldü.

Evlendirme programlarının ünlü damat adayı Birkan Key'in ablası 38 yaşındaki Kader Key İstanbul Bahçelievler'de akşam vakti silahla öldürüldü.

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre geçen cumartesi akşamı yaşanan olayda, eşinden ayrılan Kader Key, çocuklarına bakabilmek için girdiği işinden çıkmış evine gidiyordu. Takip edildiğinden habersiz olan kadın, daha önce aralarında ilişki olduğu iddia edilen Uğur G. tarafından durduruldu. Kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma sırasında Uğur G. kadını silahla öldürdü. Ablasını kaybeden Birkan Key, "Artık kadın cinayetleri dursun. İki çocuk annesi acımasızca öldürülüyor" derken, zanlı Uğur G. tutuklandı.

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