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Damadı kedi maması ile test ettiler

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Damadı kedi maması ile test ettiler
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, asırlık geleneğin sürdürülmesi amacıyla evlenecek çiftlere düğün öncesi yapılan ve adeta işkenceyi andıran şakalar, renkli görüntülere sahne oluyor.

Bilecik'te, asırlık geleneğin  sürdürülmesi amacıyla evlenecek çiftlere düğün öncesi yapılan ve adeta işkenceyi  andıran şakalar renkli görüntülere sahne oluyor.   İlçede, düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen "gelin konvoyu bekleme",  "gelin çiçeği alma", "gelin şerbeti", "cam kırma" ve "zorla yiyecek yedirme" gibi  gelenekler, damat ve sağdıca zor anlar yaşatıyor.     Düğünlerdeki zorlu süreç, gelin almaya gidilmesi ve damat evinin  önünde gelin konvoyunun beklenmesiyle başlıyor. Konvoydan önce damadın  arkadaşları, kız evine giderek gelin çiçeğini, gelinin arkadaşlarına belli bir  ücret ödeyerek alıyor.

CAMLAR KIRILDI

Daha sonra konvoyla getirilen ve dualar eşliğinde arabadan indirilen  gelin, damadın kolunda eve giriyor. "Ağız tatları ömür boyu sürsün" diye gelin ve  damada "gelin şerbeti" içiriliyor. Bu esnada damadın içeriden çabuk çıkmasını  isteyen arkadaşları, ellerindeki taş ve sopalarla evin dış kapısının camlarını  kırıyor.      Evinden alınan damat ile sağdıç, arkadaşları tarafından kahveye  götürülüyor. Burada damatlığı çıkarılıp önlük giydirilen damat ve sağdıca, bahşiş  paralarıyla alınan limon, çikolata, muz, salatalık, biber, patlıcan, tatlı gibi  çeşitli yiyecekler zorla yediriliyor, üzerlerine soğuk su dökülüyor. Zorla  verilen yiyecekleri yutmakta güçlük çeken damat ve sağdıcın gözlerinden yaş  geliyor.

 KEDİ MAMASINA DAYANAMADI 

Pazaryeri'nde hayatlarını birleştiren Ufuk Öztosun ve Kübra Ufuk  çiftinin düğününde de tüm ritüeller gerçekleştirildi. Bir kahvehaneye çağrılan  Ufuk Öztosun'a onlarca çeşit yiyecek yediren arkadaşları, son olarak kedi maması  verince damadın dayanamaması üzerine şakayı kısa kesti.   Bununla yetinmeyen arkadaşları, akşam camiye götürülen damadı dönüş  yolunda yakaladı. Gençler, yol boyunca yanlarında getirdikleri süt, mayonez, tuz  ve un gibi birçok gıdayı damadın üzerine döktü. Evin önünde topluca dua edildikten sonra babasının elini öpen damat,  gelini de alarak evine gitti.

EKTİĞİMİ BİÇTİM

Damat Öztosun, "Bugün, zamanında ektiğimi biçtim. Zamanında yaptım  şimdi de bana yaptılar ama bundan sonraki arkadaşlar benden korksun, hepsine  ızdırap olacağım." dedi.Davetli İsmail Duvan da adetlerinin süreceğini belirterek, şöyle  konuştu: "Ufuk'a yaptığımız eziyet onun bize yaptığının yanında hiçbir şey. Biz  de elimizden gelen her şeyi yaptık. Gelin ve damat içeri girdikten sonra evin  camlarını kırıyoruz, damadı çabuk çıkartmak için. Evin önünden yürüyerek  kahvehaneye geliyoruz. Bütün her şeyi alıyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz,  döküyoruz... Yediklerini çıkarıyor ama yapacak bir şey yok. Biz adetlerin devam  etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonra da devam edecek inşallah."

 Damadın babası İbrahim Öztosun da bunun ilçede yıllardan beri gençler  arasında süregelen bir gelenek olduğunu anlatarak, "Oğlumun yıllardır  yaptıklarına buradaki gençler bilendiler. Kedi maması bile yedirdiler. Ama bunlar  güzel adetler, güzel dostluklar. Dostu olmayan bir insanın böyle şaka yapanı  olmaz. Allah razı olsun, çok güzel düğün oldu." ifadelerini kullandı.

  Düğüne gelen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da  büyüklerinden gördükleri gelenek ve görenekleri sürdürmeye devam edeceklerini,  düğünlerinin eğlenceli geçtiğini söyledi.
 

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