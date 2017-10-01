Damada yarım ekmek arası kokoreç taktı

TEKİRDAĞ'da Ertan Gence ile Neşe Ergün'ün düğününe gelen arkadaşları Efkan Kılıç, damada 200 TL ile birlikte yarım ekmek arası kokoreç taktı.

Tekirdağ'da yerel bir gazetede muhabirlik yapan Ertan Gence ile Neşe Ergün, kentteki bir solanda düzenlenen düğünle evlendi. Düğünde takı töreni sırasında sıraya giren ve kentte kokoreç dükkanı bulunan Efkan Kılıç, damada takı yerine bir poşete koyduğu yarım ekmek arası kokoreçle sıraya girdi. Kılıç, kendisine sıra gelince, çifte önce 200 TL, sonra da elindeki yarım ekmek kokoreci takarak mutluluklar diledi.



Kokoreç takıldığını gören çift, şaşkınlık yaşarken, davetliler gülümsedi.



Efkan Kılıç, "Beni herkes kral kokoreççi olarak tanır. Ertan da daimi müşterimdir. Davetine icabet ettik ve kendisine böyle güzel bir sürpriz yaptık. Kokoreci bir anı olsun diye taktım. Herkes çeyrek altın taktı. Ben yarım kokoreç taktım" dedi.