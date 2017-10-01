  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABursa metrosunda can pazarı

Damada yarım ekmek arası kokoreç taktı

»
Damada yarım ekmek arası kokoreç taktı
TEKİRDAĞ'da Ertan Gence ile Neşe Ergün'ün düğününe gelen arkadaşları Efkan Kılıç, damada 200 TL ile birlikte yarım ekmek arası kokoreç taktı.

Tekirdağ'da yerel bir gazetede muhabirlik yapan Ertan Gence ile Neşe Ergün, kentteki bir solanda düzenlenen düğünle evlendi. Düğünde takı töreni sırasında sıraya giren ve kentte kokoreç dükkanı bulunan Efkan Kılıç, damada takı yerine bir poşete koyduğu yarım ekmek arası kokoreçle sıraya girdi. Kılıç, kendisine sıra gelince, çifte önce 200 TL, sonra da elindeki yarım ekmek kokoreci takarak mutluluklar diledi.

Kokoreç takıldığını gören çift, şaşkınlık yaşarken, davetliler gülümsedi.

Efkan Kılıç, "Beni herkes kral kokoreççi olarak tanır. Ertan da daimi müşterimdir. Davetine icabet ettik ve kendisine böyle güzel bir sürpriz yaptık. Kokoreci bir anı olsun diye taktım. Herkes çeyrek altın taktı. Ben yarım kokoreç taktım" dedi. 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 'Demek ki Mossad ile bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdi'01 Ekim 2017 Pazar 13:23
  • Kenan Sofuoğlu'ndan kötü haber!01 Ekim 2017 Pazar 13:17
  • Erdoğan'ın dikkatini çekmek için ağaca çıktı01 Ekim 2017 Pazar 13:10
  • Polis sandıklara el koyuyor01 Ekim 2017 Pazar 13:03
  • 'Paris'te bir araya geliyorlar' iddiası01 Ekim 2017 Pazar 12:58
  • FETÖ'NÜN BÖCEK TALİMATI DİZİDEN30 Eylül 2017 Cumartesi 13:48
  • ABD, Küba'da diplomatlarını azaltıyor30 Eylül 2017 Cumartesi 09:57
  • Bursa metrosunda can pazarı30 Eylül 2017 Cumartesi 09:55
  • Kazada sıkıştığı araçtan zor kurtarıldı30 Eylül 2017 Cumartesi 09:54
  • iPhone 8’den fazla satıyor30 Eylül 2017 Cumartesi 09:53
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim