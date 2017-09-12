Dalış için tekne turuna çıkan turistler büyük panik yaşadı!

Antalya’nın Kemer ilçesinde dalış için tekne turuna çıkan 40 turist, bindikleri teknenin alttan su alması sonucu ölümden döndü. Olay sırasında turistler büyük panik yaşadı. Tekne kaptanı Onur Aşık yaptığı açıklamada "Herkesi sakinleştirmeye çalıştık, sağ

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Kemer’de tatil yapan çeşitli ülkelerden 40 turistin bulunduğu Albatros-6 isimli dalış turizmi teknesi, marinadan ayrılarak dalış noktalarına hareket etti. Tekne, Kocaburun yakınlarına geldiğinde henüz tespit edilemeyen bir cisme çarptı ve sağ ön tarafı hasar gördü. Teknenin içine hızla su dolduğu tespit edilince kaptan Onur Aşık, durumu G-Marina ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına haber verdi. Albatros-6, G-Marina ve Bot Komutanlığı teknelerinin kontrolünde marinaya getirilirken bir başka tekne de yolcuların gerektiğinde tahliyesi için hazır bulunduruldu.