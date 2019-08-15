DALAMAN'DA RAFTİNG EĞLENCESİ KANLI BİTTİ!

Muğla Dalaman çayında rafting turu yapan bir firmanın sahiplerine, başka bir firmanın çalışanları sopa ve bıçaklarla saldırdı. Rafting firması sahibi ve kardeşi, saldırganların bıçak darbeleriyle yaralandı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Muğla Dalaman çayında rafting turu yapan bir firmanın sahiplerine, başka bir firmanın çalışanları sopa ve bıçaklarla saldırdı. Rafting firması sahibi ve kardeşi, saldırganların bıçak darbeleriyle yaralandı. Rafting turu düzenleyen rehberler Fatih Keskin ve Fethi Keskin'e, aynı yerde rafting işletmeciliği yapan bir firmanın 4 çalışanı tur hazırlığı yaparken yerli ve yabancı tatilcilerin gözü önünde sözlü tacizde bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi O., Mustafa O., Ramazan O., ve Aydın U., yanlarında getirdikleri sopa ve bıçaklarla Keskin kardeşlere saldırdı. İki kardeş bıçak darbeleriyle yaralanırken saldırganlar gözaltına alındı.