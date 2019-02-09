"Daha kararlı adımlar atacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanına geldi. Erdoğan, "Buradan almamız gereken dersler var." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanına gelerek incelemelerde bulundu.Erdoğan, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada"Almamız gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün Bakan arkadaşlarım, AFAD...

Hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de şöyle oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız ve atılması gereken adımları da kararlı bir şekilde atacağız." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan çıkarılan yaralıları ziyaret için hastaneye geldi.