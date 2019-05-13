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"Daha güzel olacak"

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"Daha güzel olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla yaptığı seyahat sırasında kendisine 'Başkanım her şey güzel olacak' diyen bir vatandaşa #DahaGüzelOlacak sözleriyle yanıt verdi.

İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde Ekrem İmamoğlu "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla yarışıyor.

Bu slogan sosyal medyada büyük ilgi çekti ve sanatçıların da desteğiyle çığ gibi büyüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli "Her şey çok güzel olacak" sloganına destek veren kesimleri sert sözlerle eleştiriyor. 
Hatta bu sanatçıların listesini yayınlayan Cumhurbaşkanlığı arşiv müdürü kayıt notunu düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde nostaljik tramvayla yaptığı seyahat sırasında kendisine 'Başkanım her şey güzel olacak' diyen bir vatandaşa #DahaGüzelOlacak sözleriyle yanıt verdi.

Bu slogan sosyal medyada hemen TT oldu. 

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