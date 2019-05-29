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DAHA FAZLA OY ALACAĞIZ

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DAHA FAZLA OY ALACAĞIZ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 31 Mart'ta AK Parti ve MHP seçmeninden oy aldıklarını, 23 Haziran'da bunu daha da artıracaklarını söyledi.

DW Türkçe'nin YouTube kanalında yayınlanan Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk olan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde AK Parti seçmeninden çok fazla oy alacaklarına inandığını belirtti.

Kaftancıoğlu, adayları Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı 31 Mart seçimlerin YSK tarafından iptal edilmesiyle yeninden başlayan kampanya sürecinde önemli bir strateji değişikliğine gitmediklerini anlattı.

31 Mart'a kadar İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde yaptıklarını ve Belediye Başkanı olduğunda yapacaklarını anlattıklarını belirten Kaftancıoğlu, "23 Haziran'a kadar da aynı şeyleri anlatacağız aradaki tek fark, 18 günde Ekrem İmamoğlu'nun (Büyükşehir Belediye Başkanı olarak) yaptıklarını anlatacağız. Öğrencilerin şunu sormasını isteyeceğiz, '40 liraya bizim aylık abonmanımız sağlanabiliyordu da niye yıllarca 85 lira aldınız. Su faturalarınızda yüzde 40 indirim oluyordu da neden yıllarca fazla ödedik" diye konuştu.

'AKP'NİN BELEDİYECİLİĞİNDEN MEMNUN OLMAYAN BİR SÜRÜ VATANDAŞLA BİRE BİR SOKAKTAYIZ'

İktidarın kutuplaştırıcı söylemine karşı kucaklaşmadan yana bir yaklaşım sergilediklerini belirten Kaftancıoğlu, bu sayede AK Parti ve MHP seçmeninden oy aldıklarını söyledi. Bunun tekrarlanacağını belirten Kaftancıoğlu, "23 Haziran'da çok daha fazla alacağımızı görüyorum. 31 Mart'ta kadar AKP'ye oy vermiş ama AKP'nin belediyeciliğinden memnun olmayan bir sürü vatandaşla bire bir sokaktayız" dedi.

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım'ın FOX TV'de katıldığı programda "Sesimi duyurmak için 'çaldılar' demek zorunda kaldım" sözlerine tepki gösteren Kaftancıoğlu, "Ben 31 Mart'a  kadar Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarına gülüyordum, görünen o ki 23 Haziran'a kadar da Yıldırım'ın açıklamalarına güleceğim" ifadesini kullandı.

Son yapılan kamuoyu araştırmalarının İmamoğlu nezdinde toplumda mağduriyet algısı oluştuğuna dair görüşleri değerlendiren Kaftancıoğlu, "Algı değil, 31 Mart seçimleri sonrasında Ekrem İmamoğlu, dolayısıyla 16 milyon İstanbullu mağdur edildi" diye konuştu.

Sandık kurulu başkanları devlet memuru olmadığı için YSK'nın seçimi iptal eden gerekçesini hatırlatan Kaftancıoğlu, yeni atanan görevliler arasında yine memur olmayanlar bulunduğunu ifade etti.

Kaftancıoğlu, "Biz bunların tamamını kontrol ettik, itirazlarımızı şerhlerimizi her şeyimizi yazdık. Daha acı olan bir şey var bu durum Binali Yıldırım'a soruluyor, 'itiraz etsinler' diyor. Bu seçimin güvenliğini korumak devletin yetkili kurumlarının takibindeyken böyle söylemesi dertlerinin ne olduğunu gösteriyor" dedi.

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