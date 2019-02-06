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Daha başlamamış gibi

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Daha başlamamış gibi
Vogue dergisine konuşan ünlü komedyen Cem Yılmaz, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Yılmaz, sık sık gündeme geldiği aşkı Defne Samyeli için "Öyle şeyler söylemekten utanırım" dedi.

Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, şubat ayı için Vogue dergisine röportaj verdi. Heyecan ile beklenen röportajda özel hayatına dair açıklamalar yapan Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisi için ömür biçerek "Çok uzun yıllar devam edecekmiş gibi hissediyorum" dedi.

"UZUN YILLAR DEVAM EDECEK GİBİ"

Bir süredir oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli aşk yaşayan Yılmaz, ilişkisi için "Çok uzun yıllar devam edecekmiş bu ilişki gibi bir his var içimde... O his güzel. Çok iyi arkadaşız. Çok da mutluyuz. Daha başlamamış gibiyiz. Herkes ilişkisinden masalsı bahsediyor. Öyle şeyler söylemekten utanırım. Bize yakıştırmam. Masallar gibi değil…" dedi.

"BEN BUNLARI NEREDE YAPACAĞIM"

Özel hayatı hakkında samimi açıklamalar yapan Cem Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "90'ların başında 17-18 yaşındaydım. İçine kapanık demeyeyim bu işlerin köküyle çok ilgilenen bir çocukluk geçirdim. Her Şey Çok Güzel Olacak'ta Mazhar (Alanson) abinin oynadığı karakter kendi fotoğrafını kesip Porsche'nin içine koyar. O bendim işte. Fotoğrafları kesip kesip kendimce afişlerde en başlarda yer aldım. Filmlerde oynadım. Yazdım.Çizdim.Çocuklukta bunları insanlara gösterme meselesi aileyle sınırlı oluyor. Bir Türk filminden sahne oynuyorsun… 'Vay be ne güzel yaptı' diye herkes gülüyor. Ama biraz sakalın çıkınca, 17 yaşına gelince 'Ben bunları nerede yapacağım' duygusu geliyor. Bu duygu onu nereye götürüyor?

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