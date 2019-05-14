Athena, Koç Spor Fest kapsamında Samsun'da sahne aldı.Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, 'Her Şey Güzel Olacak' şarkısını seslendirmeden önce yaptığı konuşmada "Bu ülkede çok farklı dinler, çok farklı diller, çok farklı insanlar, hepimiz başka bir yerden gelmiş olabiliyoruz. Fakat tek bir ortak cümle var. O da saygı. Hepimiz birbirimize saygı göstererek, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan insanlar olarak daha aydınlık günlerde buluşacağız" ifadelerini kullandı.
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"Daha aydınlık günlerde buluşacağız"
Athena, Koç Spor Fest kapsamında Samsun'da sahne aldı.
Etiketler: athena, gökhan özoğuz, her şey güzel olacak, aydınlık günler
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