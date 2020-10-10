Dağlık Karabağ'da ateşkes başladı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi.

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya gelmişti.

10 saati aşan müzakerelerin ardından Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arabuluculuğunda ateşkes ilan etmeyi kabul etmişti.

Ateşkes Azerbaycan yerel saatine göre 12.00'de başladı.

Lavrov, ateşkesin ardından yaptığı açıklamada ateşkesin şartlarını açıklamıştı.

Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'den itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi." ifadelerini kullanmıştı.