Dağda karar verdiler

Yeni parti kuracakları iddiaları gündeme bomba gibi düşen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bu fikri ilk olarak Kaz Dağları'ndaki gezide konuştukları iddia edildi.

TATİLE ÇIKMIŞLARDI Davutoğlu ve Babacan, yaz tatilini birlikte geçirmiş ve Kaz Dağları'nda ailece geziye çıkmışlardı. İkilinin, parti kurma fikrine burada sahip olduğu düşünülüyor. "İSTER 35, İSTER 55 ALSIN KURACAĞIZ" AK Parti'nin eski önde gelen isimlerinin kuracağı partiye liderlik edeceği söylenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yol arkadaşlarına, "AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın, biz yola çıkıyoruz" dediği öne sürüldü. AK PARTİLİ VEKİLLERLE DİRSEK TEMASINDALAR Yeni parti hareketinin, AK Parti'den 10 milletvekiliyle dirsek temasında olduğu da kaydedildi.