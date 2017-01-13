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DAEŞ'E BÜYÜK DARBE!

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DAEŞ'E BÜYÜK DARBE!
Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den kurtarmak için 17 Ekim'de başlatılan dev operasyonda, Dicle üzerindeki beş köprüden ikincisi olan Hürriyet Köprüsü'nün el değiştirdiğini devlet televizyonu duyurdu

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den kurtarmak için 17 Ekim'de başlatılan dev operasyonda, özel kuvvetler kenti ikiye bölen Dicle Nehri üstündeki ikinci köprüye ulaştı.

Dicle üzerindeki beş köprüden ikincisi olan Hürriyet Köprüsü'nün el değiştirdiğini devlet televizyonu duyurdu.

Söz konusu köprülerin tümü, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon tarafından IŞİD'in ulaşımını kesmek için bombalanmıştı.

Reuters haber ajansı, aynı dakikalarda Musul Üniversitesi'nin de IŞİD'den alındığını bildiriyor. Kentin kuzeydoğusunda yer alan üniversiteyi karargah olarak kullanan terör örgütü, BM'nin açıklamasına göre deneyler için kullanılan nükleer maddeleri ele geçirmişti. Üniversitenin IŞİD'den temizlenmesi, bundan sonraki ilerleyişi hızlandıracak.

Kent içindeki mahallelere ulaşılan ilk nokta olan doğu cephesinde, gün itibariyle mahallelerin yarıdan fazlası Irak ordusu tarafından kontrol ediliyor.

Irak ordu birlikleri, Peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçlerinin yer aldığı cephedeki silahlı unsurların sayısı 100 bini aşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Musul'u ziyarete eden Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, kentin ilkbahara kadar IŞİD'den temizleneceğini söylemişti.

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