Kaza, D-100 karayolu Mecidiyeköy istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre önde seyreden aracın sürücüsü telefonla uğraşırken yavaşladı. O sırada arkadan gelen diğer araçlar duramayarak zincirleme kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazadan dolayı trafikte uzun araç kuyruğu oluştu.
Olayı anlatan sürücülerden biri, "Öndeki araç durdu. Telefonla oynuyormuş. Bu önüme kırdı. Ben de buna vurdum. Kaçamadım. 3 tane çocuk vardı. Arkadaki çocukta bir şey yok da öndeki yaralandı. Yaralılardan biri kafasını çarpmış. Kafa tramvası geçirmiş. Durumu ağır" ifadelerini kullandı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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D-100'de zincirleme kaza: 1'i ağır, 5 yaralı
Kaza, D-100 karayolu Mecidiyeköy istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre önde seyreden aracın sürücüsü telefonla uğraşırken yavaşladı. O sırada arkadan gelen diğer araçlar duramayarak zincirleme kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
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