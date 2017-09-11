D-100 Karayolu Pendik mevkiinden Kadıköy istikametinde kasalar dolusu mevye yüklü kamyoneti taşıyan çekicinin saçtığı tehlike bir sürücü tarafından görüntülendi. Çekicinin üzerindeki kamyonet bir sağa, bir sola yattı. Yolda ilerleyen sürücüler tehlike dolu anlar yaşadı.
Sürücüler zaman zaman kornaya basarak çekici sürücüsünü uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, kilometrelerce yoluna devam etti.
Çekicinin köprü altlarından geçisi de tehlike doluydu. Kıl payı köprüler altından geçerek ilerleyen çekici, yan yola girerek kamera açısından çıkıyor.
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D-100'de tehlike dolu anlar
D-100 Karayolu Kadıköy istikametine yüklü kamyonet ile seyreden bir çekici, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.
D-100 Karayolu Pendik mevkiinden Kadıköy istikametinde kasalar dolusu mevye yüklü kamyoneti taşıyan çekicinin saçtığı tehlike bir sürücü tarafından görüntülendi. Çekicinin üzerindeki kamyonet bir sağa, bir sola yattı. Yolda ilerleyen sürücüler tehlike dolu anlar yaşadı.
Etiketler: D-100 Karayolu, Pendik, haberler
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