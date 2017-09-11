  • BIST 109.585
  • Altın 146,025
  • Dolar 3,4014
  • Euro 4,0792
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplandı

D-100'de tehlike dolu anlar

»
D-100'de tehlike dolu anlar
D-100 Karayolu Kadıköy istikametine yüklü kamyonet ile seyreden bir çekici, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.

D-100 Karayolu Pendik mevkiinden Kadıköy istikametinde kasalar dolusu mevye yüklü kamyoneti taşıyan çekicinin saçtığı tehlike bir sürücü tarafından görüntülendi. Çekicinin üzerindeki kamyonet bir sağa, bir sola yattı. Yolda ilerleyen sürücüler tehlike dolu anlar yaşadı. 

Sürücüler zaman zaman kornaya basarak çekici sürücüsünü uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, kilometrelerce yoluna devam etti. 

Çekicinin köprü altlarından geçisi de tehlike doluydu. Kıl payı köprüler altından geçerek ilerleyen çekici, yan yola girerek kamera açısından çıkıyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Çelik Londra’ya gidiyor11 Eylül 2017 Pazartesi 15:17
  • 1 milyon lise öğrencisine özel ''uyum'' programı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:16
  • Çocuk dilendiren çeteye şok operasyon11 Eylül 2017 Pazartesi 15:14
  • Okul servisi denetimleri sırasında böyle yakalandı!11 Eylül 2017 Pazartesi 15:13
  • Tunceli Pertek Karayolu ulaşıma kapatıldı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:12
  • 110 bin kişinin kredi kartı bilgilerini kopyalamışlar11 Eylül 2017 Pazartesi 15:10
  • Marketlere tepki için kırtasiyede sebze-meyve sattı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:08
  • Bakan Çavuşoğlu'nun amcası son yolculuğuna uğurlandı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:07
  • Bakanlar Kurulu toplandı11 Eylül 2017 Pazartesi 15:05
  • Sınıra mayın yerleştirdiler! 3 Rohingya öldü10 Eylül 2017 Pazar 19:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim