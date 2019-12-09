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D-100'de Erkek Cesedi Bulundu

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D-100'de Erkek Cesedi Bulundu
D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde orta refüjde bariyerler arasında 25 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Darp izi ve yüzünde kan bulunan ceset olay yeri ve savcını incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

D-100 Karayolu Maltepe İdealtepe mevkiinde motosikletli trafik polisi, orta refüjde bariyerler arasında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Darp izi ve yüzünde kan bulunan kişiyi fark eden polis, olay yerine sağlık ekiplerini de çağırdı. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. 

İnceleme sırasında D-100'de trafik yoğunluğu yaşandı. Üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kişinin cesedi incelemenin ardından Adli TIp Kurumu'na götürüldü.

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