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CZN Burak'ın sevgilisini gören şok oldu.

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CZN Burak'ın sevgilisini gören şok oldu.
Devasa yemek videolarıyla ünlenen, 14 milyon takipçisiyle neredeyse tüm dünyada şöhrete kavuşan CZN Burak'ın sevgilisini gören şaşıp kalıyor.
Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 1

CZN Burak'ın sevgilisi Loreal'in eski reklam yüzü aynı zamanda da Tiktok fenomeni Aslı Güler. İkili henüz yan yana paylaşım yapmasa da bunu cümle alem biliyor. Çünkü her anlarını sosyal medyada yayınlıyorlar.

Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 2

Tiktok fenomeni Aslı Güler, Instagram hikaye kısmında çokça CZN Burak paylaşımı yapıyor. Mesela CZN Burak'ın restoranında bu pozu.

 

 

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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 3

CZN Burak'ın, Elazığ depreminde ihtiyacı olan vatandaşlara kamyonlarca erzak götürdüğü günü hatırladınız mı?

 

 

 
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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 4

İşte o gün Aslı da oradaydı. Bu videoyu paylaştı. Kanıt istiyorsanız aracın plakasına kadar aynı.

 

Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 5

Üzerine bu paylaşımı ve Tiktok yayınındaki itirafı. İtiraf olayı ne diye soracaksınız hemen anlatalım...

 

 

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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 6

Devasa yemek videolarıyla Türkiye'nin sevdiği isimler arasına giren CZN Burak, öncede Tiktok'un en popüler kullanıcılarından biri olan Merve Yalçın'laydı.

 

 

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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 7

Hatta sık sık CZN Burak'ın mekanından paylaşımlar yapıyordu. Mesela Yıldız Tilbe'nin yemeğe geldiği bir gün oturup onunla poz bile verdi.

 

 

 
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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 8

Eski sevgilisinin en yakın arkadaşına aşık oldu!

Neden ayrıldıkları belli değil ama ilginç bir şekilde kısa bir süre sonra CZN Burak eski sevgilisi Merve'nin en yakın arkadaşı Aslı'yla aşk yaşamaya başladı.

Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 9

Merve Yalçın ile çok yakın iki arkadaş olan Aslı Güler'in CZN Burak'ın sevgilisi olması Merve Yalçın fanları tarafından tepkiyle karşılandı.

 

 

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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 10

Öyle ki Merve Yalçın fanları Aslı Güler'in sosyal medya hesaplarına hakaret dolu mesajlar yağdırdı. Çünkü Merve ve Aslı yakın arkadaştı.

 

 

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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 11

Aslı Güler, CZN Burak ile sevgili olduğundna beri Merve'nin fanları tarafından "eskici" lakabıyla anılmaya başlandı.

 

 

 
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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 12

Aslı Güler, CZN Burak ile sevgili olduğundna beri Merve'nin fanları tarafından "eskici" lakabıyla anılmaya başlandı.

Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 13

Gelen tepkilere daha fazla dayanamayan güzel fenomen, canlı yayında bir açıklama yaparak Merve Yalçın'a yanlış yaptığını kabul etti.

 

 

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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 14

TikTok'ta 1.1 milyon, Instagram'da da yaklaşık 350 bin takipçisi var.

 

 

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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 15

Peki, siz nasıl buldunuz CZN Burak'ın sevgilisini?

 

 

 
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Sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın sevgilisini gören şoke oluyor! - Sayfa 16
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