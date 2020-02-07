CZN Burak'ın sevgilisini gören şok oldu.

CZN Burak'ın sevgilisi Loreal'in eski reklam yüzü aynı zamanda da Tiktok fenomeni Aslı Güler. İkili henüz yan yana paylaşım yapmasa da bunu cümle alem biliyor. Çünkü her anlarını sosyal medyada yayınlıyorlar.

Tiktok fenomeni Aslı Güler, Instagram hikaye kısmında çokça CZN Burak paylaşımı yapıyor. Mesela CZN Burak'ın restoranında bu pozu. 2 24

CZN Burak'ın, Elazığ depreminde ihtiyacı olan vatandaşlara kamyonlarca erzak götürdüğü günü hatırladınız mı? 3 24

İşte o gün Aslı da oradaydı. Bu videoyu paylaştı. Kanıt istiyorsanız aracın plakasına kadar aynı. Üzerine bu paylaşımı ve Tiktok yayınındaki itirafı. İtiraf olayı ne diye soracaksınız hemen anlatalım... 5 24 Devasa yemek videolarıyla Türkiye'nin sevdiği isimler arasına giren CZN Burak, öncede Tiktok'un en popüler kullanıcılarından biri olan Merve Yalçın'laydı. 6 24 Hatta sık sık CZN Burak'ın mekanından paylaşımlar yapıyordu. Mesela Yıldız Tilbe'nin yemeğe geldiği bir gün oturup onunla poz bile verdi. 7 24 Eski sevgilisinin en yakın arkadaşına aşık oldu! Neden ayrıldıkları belli değil ama ilginç bir şekilde kısa bir süre sonra CZN Burak eski sevgilisi Merve'nin en yakın arkadaşı Aslı'yla aşk yaşamaya başladı.

Merve Yalçın ile çok yakın iki arkadaş olan Aslı Güler'in CZN Burak'ın sevgilisi olması Merve Yalçın fanları tarafından tepkiyle karşılandı. 9 24

Öyle ki Merve Yalçın fanları Aslı Güler'in sosyal medya hesaplarına hakaret dolu mesajlar yağdırdı. Çünkü Merve ve Aslı yakın arkadaştı. 10 24

Aslı Güler, CZN Burak ile sevgili olduğundna beri Merve'nin fanları tarafından "eskici" lakabıyla anılmaya başlandı. 11 24