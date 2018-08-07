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Cüneyt Arkın'ın son durumu nasıl?

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Cüneyt Arkın'ın son durumu nasıl?
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, önceki gün Silivri’deki yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Koah hastası olan usta sanatçı solunum yetmezliği ile götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Yeşilçam’ın usta ismi 81 yaşındaki Cüneyt Arkın, önceki gün Silivri’de bulunan yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavisine başlanan Arkın’ın sağlık durumuyla ilgili hastane sahibi açıklamalarda bulundu.

Usta sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten hastane sahibi milletvekili Dr. Hayati Arkaz, “Bugün (dün) saat 10.00 gibi konuştuk, elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. 24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. Sağlık durumu iyiye gidiyor, elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

'TELİF HAKLARINI ALMADAN ÖLMEYECEĞİM'

Eşi Betül Arkın ise eşinin sağlık sorunları ve yaşadıkları süreçle ilgili konuştu. Betül Arkın, “Kendisinin bilinen zaten ağır koah hastalığı vardı. Şimdi gayet kendinde, bilinci açık ve 1-2 gün daha hastanede kalacak. Yoğun bakımda olmasının amacı düzenli oksijen verilmesi. Bende fazla konuşturmuyorum kendisini yorulmasın diye. O bizim Malkoçoğlu'muz, yok başka bir tane daha Malkoçoğlu. Adalet Bakanımız ve daha birçok kişi aradı sağolsunlar yakından ilgileniyorlar. Zaten Cüneyt bize ‘Merak etmeyin ben telif haklarımı almadan ölmeyeceğim. Hakkımız yeniliyor yedirmeyeceğim, telif haklarımı aldığım gün öleceğim' dedi. İnşallah yakın zamanda sağlığına kavuşur. Tabi zaman ne gösterir bilinmez. Sevenleri bilsin ki şu an gayet iyi” dedi.

 

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