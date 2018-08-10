  • BIST 97.118
  • Altın 233,294
  • Dolar 5,9815
  • Euro 6,8481
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKandil'e hava harekatı: Hepsi yerle bir edildi

Cumhurnbaşkanı Erdoğan'dan 'Dolar' mesajı

»
Cumhurnbaşkanı Erdoğan'dan 'Dolar' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de halka seslendi. Erdoğan, ''Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var." dedi

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk "başkanı" olarak baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. 

İlçeye gelişinde Merkez Cami önünde aracından inen ve kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Bu saate kadar bizleri beklediniz. Biz de yoğun çalışma içerisinde yeni dönemin hazırlıklarını yapıyoruz. Bir taraftan dünyanın dört bir yanına gidiyoruz, geliyoruz. Ülkemizi inşallah yeni döneme çok daha farklı hazırlamanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'daki sel afetlerinde mağduriyet yaşayanlara şahsı ve milleti adına "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, "Bu mağduriyetlerin hepsini Allah'ın izniyle tabii ki kaldırırız. Zira bu devlet, bu millet güçlüdür." değerlendirmesini yaptı.

Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine sabır temenni etti. 

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, ÇOK KOŞACAĞIZ"

"Rabbim beterinden korusun." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah, ülkemizi, 81 vilayetiyle çok daha modern bir hale getirmenin gayreti içinde olacağız. Şunu bilin; bugün dünden daha iyiyiz, yarın bugünden de iyi olacağız. Hiç bundan endişeniz olmasın. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Şunu unutmayın, onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah'ımız var. Bizler çok çalışıyoruz. 16 yıl önce neydik, bugün neyiz. İnşallah sizlere sabır, gayret diliyorum. Çok çalışacağız, çok koşacağız. İnşallah 2023'e farklı gireceğiz. Benim buna imanım, inancım var. 24 Haziran'da siz bizi yalnız bırakmadınız."

Erdoğan, Rize'de cumartesi günü saat 15.00'te halka hitap edeceğini, AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağını dile getirerek, "Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Sizleri çok daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Ben de sizlere dua ediyorum. Allah'a emanet olunuz." diye konuştu.

Hitabının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından ikametine geçti.

Konuşmanın yapıldığı bölgede, AK Parti İlçe Başkanlığı binasına asılan ve Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı "Haydi Rize Başkan'ına sahip çık" yazılı pankart dikkati çekti.

Vatandaşlar, Erdoğan'ı büyük Türk bayrağı açarak karşıladı.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adnan Oktar ve kediciklere DNA Şoku!09 Ağustos 2018 Perşembe 12:26
  • Dikkat! Bugün de devam edecek09 Ağustos 2018 Perşembe 09:45
  • Kandil'e hava harekatı: Hepsi yerle bir edildi09 Ağustos 2018 Perşembe 09:41
  • Kuşadası'nda facia: 9 kişi öldü09 Ağustos 2018 Perşembe 09:39
  • Otobüste tacize 8 yıl ceza çıktı09 Ağustos 2018 Perşembe 09:31
  • Teröre karşı yeni 'A Takımı'09 Ağustos 2018 Perşembe 09:22
  • 200'e yakın kişi kurtarılmayı bekliyor08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:14
  • Cüneyt Arkın ve Hakkı Bulut hakkında son gelişmeler08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:05
  • ABD'ye giden Türk heyetinden ilk haber08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:28
  • İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:27
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim