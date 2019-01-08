  • BIST 90.685
  • Altın 225,655
  • Dolar 5,4723
  • Euro 6,2570
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAAdana'da 3,5 büyüklüğün de deprem

Cumhuriyet tarihinde örnek gelişme İlk kez...

»
Cumhuriyet tarihinde örnek gelişme İlk kez...
Cumhuriyet tarihimizde bir ilk yaşanarak sıfırdan kilise yapılmak üzere Bakırköy Belediyesi tarafından ruhsat verildi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu,  İstanbul-Ankara  Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti ve Patrik Vekili Mor Filiksinos Yusuf Çetin’i Metropolitlik Makamı’nda ziyaret ederek inşaat ruhsatını teslim etti.

Bakırköy’ün farklı dinlerde, mezheplerde, dillerde yaşayan insanların barış ve kardeşlik içerisinde beraber yaşadıklarını söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı şunları ifade etti: “ Bakırköymüzdeki farklı dillerde, dinlerde ve mezheplere mensup yurttaşlarımızın farklılığı bizim zenginliğimizdir. Bakırköy’de yaklaşık 18 bin Süryani vatandaşımız yaşıyor ve ibadetlerini diğer cemaatlerin kiliselerinde yapıyorlardı. Yeni bir kilise yapılması için bize talep gelmişti. Bürokratik prosedürünü tamamladık ve bugün kilisemizin inşaat ruhsatını İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti ve Patrik Vekili, Ruhani lider Mor Filiksinos Yusuf Çetin’e teslim ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizde sıfırdan yapılmak suretiyle yapılacak ilk kilisemizin şubat ayı sonlarında temelini atacağız. 1.5-2 yıl sonra da ibadete açılmış olacak. Bu süreçte bizlere destek olan devlet büyüklerimize, Vatikan Ankara Büyükelçisi Dr. Paul Russell’a teşekkür ederiz.”

İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin de yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “ Dinlerimiz, dillerimiz, mezheplerimiz farklı olsa da hepimiz yüreği Türkiye için atıyor. Ve bugün Türkiye açısından da tarihi bir gün yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yapılacak bu kilise; sadece Türkiye’de değil tüm dünyada da din özgürlüğü, insan hakları ve demokrasi açısından Türkiye’ye artı puan kazandıracaktır. Bu kilisemizin yapılmasıyla Ermeni cemaatinden sonra en fazla cemaati bulunan Süryani vatandaşlarımız ibadetlerini kendi ritüellerine, doktrinlerine göre yapabileceklerdir. Başta Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu olmak üzere kilisenin ruhsatı için emeği geçenlerin adını Süryani cemaati altın harflerle tarihe not düşecektir.”

Törende; Başkan Dr. Kerimoğlu ve Metropolit Çetin’in yanı sıra İstanbul Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ve vakıf üyeleri de hazır bulundu.

Kilise; Yeşilköy Serbesti Caddesi üzerinde bulunan Yeşilköy Halk Pazarının arkasındaki içinde küçük bir şapel ve Latin Katolik Mezarlığı bulunan alanda yapılacak.

2.foto-001.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dedikodu yaptılar dağa kaldırıldılar07 Ocak 2019 Pazartesi 15:03
  • Burdur'da 3.4 büyüklüğün de deprem07 Ocak 2019 Pazartesi 14:40
  • Enes kanter suikasttan neden korktuğunu BBC'ye anlattı07 Ocak 2019 Pazartesi 14:34
  • Palu alilesine bakanlıktan özel talimat07 Ocak 2019 Pazartesi 14:02
  • Katil zanlısı itiraf etti07 Ocak 2019 Pazartesi 13:27
  • Samsun da gemi battı07 Ocak 2019 Pazartesi 11:09
  • Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasın da 2 kişi hayatını kaybetti 14 kişi yaralandı07 Ocak 2019 Pazartesi 10:34
  • Pakistan devlet başkanı Ankara'da04 Ocak 2019 Cuma 17:04
  • Adana'da 3,5 büyüklüğün de deprem04 Ocak 2019 Cuma 16:31
  • Iğdır'da karakola yapılan hain saldırı da 1 asker şehit 2 asker yaralandı04 Ocak 2019 Cuma 16:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim