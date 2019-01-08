Cumhuriyet tarihinde örnek gelişme İlk kez...

Cumhuriyet tarihimizde bir ilk yaşanarak sıfırdan kilise yapılmak üzere Bakırköy Belediyesi tarafından ruhsat verildi.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti ve Patrik Vekili Mor Filiksinos Yusuf Çetin’i Metropolitlik Makamı’nda ziyaret ederek inşaat ruhsatını teslim etti.

Bakırköy’ün farklı dinlerde, mezheplerde, dillerde yaşayan insanların barış ve kardeşlik içerisinde beraber yaşadıklarını söyleyen Bakırköy Belediye Başkanı şunları ifade etti: “ Bakırköymüzdeki farklı dillerde, dinlerde ve mezheplere mensup yurttaşlarımızın farklılığı bizim zenginliğimizdir. Bakırköy’de yaklaşık 18 bin Süryani vatandaşımız yaşıyor ve ibadetlerini diğer cemaatlerin kiliselerinde yapıyorlardı. Yeni bir kilise yapılması için bize talep gelmişti. Bürokratik prosedürünü tamamladık ve bugün kilisemizin inşaat ruhsatını İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti ve Patrik Vekili, Ruhani lider Mor Filiksinos Yusuf Çetin’e teslim ediyoruz. Cumhuriyet tarihimizde sıfırdan yapılmak suretiyle yapılacak ilk kilisemizin şubat ayı sonlarında temelini atacağız. 1.5-2 yıl sonra da ibadete açılmış olacak. Bu süreçte bizlere destek olan devlet büyüklerimize, Vatikan Ankara Büyükelçisi Dr. Paul Russell’a teşekkür ederiz.”

İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filiksinos Yusuf Çetin de yaptığı konuşmada şunları ifade etti: “ Dinlerimiz, dillerimiz, mezheplerimiz farklı olsa da hepimiz yüreği Türkiye için atıyor. Ve bugün Türkiye açısından da tarihi bir gün yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yapılacak bu kilise; sadece Türkiye’de değil tüm dünyada da din özgürlüğü, insan hakları ve demokrasi açısından Türkiye’ye artı puan kazandıracaktır. Bu kilisemizin yapılmasıyla Ermeni cemaatinden sonra en fazla cemaati bulunan Süryani vatandaşlarımız ibadetlerini kendi ritüellerine, doktrinlerine göre yapabileceklerdir. Başta Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu olmak üzere kilisenin ruhsatı için emeği geçenlerin adını Süryani cemaati altın harflerle tarihe not düşecektir.”

Törende; Başkan Dr. Kerimoğlu ve Metropolit Çetin’in yanı sıra İstanbul Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ve vakıf üyeleri de hazır bulundu.

Kilise; Yeşilköy Serbesti Caddesi üzerinde bulunan Yeşilköy Halk Pazarının arkasındaki içinde küçük bir şapel ve Latin Katolik Mezarlığı bulunan alanda yapılacak.