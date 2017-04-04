Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları için iddianame tamamlandı

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma yaklaşık 5 ay sonra tamamlandı. Gazetenin yöneticisi ve yazarı olan aralarında Can Dündar, Ahmet Şık, Kadri Gürsel ve Hikmet Çetinkaya’nın da aralarında olduğu 19 isim “silahlı terör

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bir numaralı şüpheli olarak Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar yer aldı.

İddianamede, Atatürk’ün talimatı ile yayın hayatına başladığı belirtilen Cumhuriyet Gazetesi’ne, "2013 yılından itibaren FETÖ/PDY tarafından adeta el koyulduğu" iddia edildi. "Can Dündar’ın gazetenin başına geçmesiyle birlikte, gazetenin kuruluş amacının dışına çıkarak başka bir yörüngeye girdiği" savunuldu.

Gazetenin bu dönemde, "özellikle FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin savunucusu ve koruyucusu olduğu" öne sürülen iddianamede, “terör örgütlerinin eylemlerini perdeleyerek, basın özgürlüğü ve evrensel hukukun sağladığı ağır eleştiri içeren haber ve yorum yapma hakkının çok ötesine geçmiş, kayıt dışı illegal siyasete zemin hazırlayarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı asimetrik savaş yöntemleriyle hedef tahtası haline getirerek yoğun bir algı operasyonu başlatmıştır” ifadeleri kullanıldı.

'FETÖ TARAF’TAN SONRA CUMHURİYET’İ KULLANDI'

"Gazetenin PKK terör örgütünün yaptığı eylemleri meşrulaştırmaya çalıştığı" savunulan iddianamede, “Daha önce Taraf Gazetesi’ni araç olarak kullanan FETÖ/PDY, MİT TIR’ları haberinde olduğu gibi bazı bilgi ve belgeleri servis etmek için Cumhuriyet Gazetesi’ni seçmiştir” denildi.

İddianamede bazı isimlerin Bylock kullanıcılarıyla irtibata geçtiği iddiası da yer aldı.

'FETÖ TARAF’TAN SONRA CUMHURİYET’İ KULLANDI'

"Gazetenin PKK terör örgütünün yaptığı eylemleri meşrulaştırmaya çalıştığı" savunulan iddianamede, “Daha önce Taraf Gazetesi’ni araç olarak kullanan FETÖ/PDY, MİT TIR’ları haberinde olduğu gibi bazı bilgi ve belgeleri servis etmek için Cumhuriyet Gazetesi’ni seçmiştir” denildi.

İddianamede bazı isimlerin Bylock kullanıcılarıyla irtibata geçtiği iddiası da yer aldı.

Damla Güler / Hurriyet.com.tr